Beim Richtfest am Johann-Jacobs-Haus war die Frage nach barrierefreien Gängen an den Seiten des neuen Gebäudes kein Thema. (Frank Thomas Koch)

Wird die Barrierefreiheit und die sichere Nutzung einer Treppenanlage dem ­Design und stadtgestalterischen Aspekten einseitig untergeordnet? Diese Frage stellt sich derzeit der Landesbehindertenbeauftragten Joachim Steinbrück. Er ist nach eigenen Angaben unter diesem Gesichtspunkt schon länger mit dem Johann-Jacobs-Haus befasst. Konkret geht es um die Frage, wie die Treppenaufgänge und Wegeverbindungen rechts und links des Gebäudes künftig aussehen sollen. Sie führen ausschließlich für Fußgänger von der Obernstraße über die Große und Kleine Waagestraße vorbei an Jacobshaus und Stadtwaage auf die Langenstraße.

Behandelt wurde das Thema jetzt auch im Fachausschuss Bau und Verkehr des Beirates Mitte. Dort wurde die Antwort des Bauressorts auf eine kritische Stellungnahme des Beirates Mitte noch einmal hitzig diskutiert. Der Tenor: Wenn in der Langenstraße schon groß angelegte Baumaßnahmen durchgeführt werden, weshalb wird dann nicht die Barrierefreiheit miteinkalkuliert? In der derzeit noch gesperrten Großen Waagestraße halten Steinbrück und Monique Birkner, Sachverständige für barrierefreies Bauen und Planen, ein zweites Geländer für erforderlich, damit sich auch mobilitätseingeschränkte Personen sicher bewegen können. Es soll am neuen Gebäude des Johann-Jacobs-Haus entlanglaufen.

Nur ein Handlauf geplant

Doch die Fassade des Johann-Jacobs-Hauses öffnet sich mit bodentiefen Fenstern zur Treppe. „Ein Handlauf vor dieser offenen Fassade ist aus gestalterischer Sicht der Architektur und auch der Stadtplanung nicht gewünscht“, heißt es vonseiten des Bauherren. Ein Geländer entlang der Fassade auf der anderen Seite (Obernstraße 22) als alternative Lösung ist wiederum von dieser Eigentümerin nicht gewünscht. Sie hält sich die Option offen, ihre Fassade zur Treppe künftig umzubauen und mit Schaufenstern zur Großen Waagestraße hin zu öffnen. „Aus diesen Gründen wird weiterhin der mittige Handlauf geplant, die Herstellung von zwei Handläufen entlang der Gebäudefassaden kann nicht realisiert werden“, teilen die Jacobs-Verantwortlichen mit. In einer Stellungnahme des Bauressorts wird zudem argumentiert, eine Veränderung der Treppenaufgänge würde auch bedeuten, dass die Fassade des Jacobs-Hauses angepasst und ein Rückbau der Granitstufen erfolgen müsste.

Für Steinbrück und Joachim Musch (Grüne), Sprecher des Bauausschusses im Beirat Mitte, ist das nicht akzeptabel. Ein zweiter Handlauf sei nach den einschlägigen Normen vorgeschrieben. Auch zu den Treppen, die in der Kleinen Waagestraße die Obernstraße mit der Langenstraße verbinden, hat der Landesbehindertenbeauftragte eine dezidierte Meinung, denn hier wünscht sich der Bauausschuss des Ortsbeirates Mitte weiterhin Führungsschienen für Kinderwagen. „Für Blinde und sehbehinderte Menschen erhöht das aber die Sturzgefahr auf Treppen deutlich“. Die entsprechende Richtlinie schreibe deshalb vor, solche Führungsschienen oder Rampen für Fahrräder, Kinderwagen oder andere Gefährte an den seitlichen Rand der Treppe zu verlegen. Im Regelfall seien Auf- und Abstiegshilfen für diese Gefährte durch einen weiteren Mittelhandlauf von dem übrigen Bereich abzutrennen. Steinbrück kommentiert dazu: „Bei der Treppe in der Kleinen Waagestraße stellt sich die Frage, ob sie breit genug ist, um diesen Anforderungen zu entsprechen“.

Jens Tittmann betont als Sprecher von Bausenatorin Maike Schaefer (Grüne), dass die Treppenanlage in der Großen Waagestraße nach der Fertigstellung des Gebäudes komplett neu errichtet sein wird und dann parallel zu der internen Treppe im Haus verlaufen wird. „Für eine DIN-gerechte Rampe ist die Strecke allerdings zu kurz“, fügt er hinzu. Er verweist außerdem auf einen im Gebäude geplanten Aufzug, der wohl frei zugänglich ist. „Schließlich soll das Jacobs-Haus von beiden Seiten erreichbar sein“.

Tittmann verweist zudem darauf, dass die während der gesamten Bauzeit problemlos nutzbare Kleine Waagestraße auch nicht Teil des Bauvorhabens ist. Somit wären alle Verbesserungen in Richtung Barrierefreiheit an dieser Stelle keine verpflichtende Maßnahme des Bauherren, sondern eine städtische Angelegenheit. „Es wurde jetzt nicht detailliert geprüft, aber eine Rampe würde vermutlich mit dem Eingang des Gebäudes kollidieren“, sagt Tittmann. Er weist darüber hinaus darauf hin, dass die Obernstraße über die Hakenstraße, den Marktplatz und die Pieperstraße bereits barrierefrei mit der Langenstraße verbunden sei.