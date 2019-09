Rund um das Werder-Karree in Habenhausen sollen keine weiteren Supermärkte mehr entstehen. Das Bauverbot soll allerdings am Beirat vorbei beschlossen worden sein. (Joerg Teichfischer)

Der Obervielander Beirat fühlt sich von der Baubehörde übergangen und will nun gegen das Ressort klagen. Grund ist ein Bauverbot für ein Gebiet in Habenhausen. Das hat die Bürgerschaft jüngst für die Dauer von zwei Jahren für Neubauten beschlossen, die nicht den neuen Planungszielen der Stadt entsprechen. Um den Standort rings um das Einkaufszentrum Werder-Karree und den vorhandenen Real-Markt zu schützen, soll in dem fraglichen Gebiet in der Nachbarschaft das Baurecht verändert und somit der Bau weiterer Supermärkte verhindert werden.

Doch das Bauverbot sei komplett am Beirat vorbei beschlossen worden, monieren nun die klagenden Stadtteilpolitiker. „Wir hoffen deshalb nun, der Richter stellt fest, dass das so nicht in Ordnung ist, und in Zukunft anders laufen muss“, sagt Beiratssprecher Stefan Markus (SPD).

Das „Veränderungssperre“ genannte Gesetz an sich will der Beirat nicht gerichtlich anfechten. „Die ist beschlossen, und wir wollen dort auch keinen weiteren Supermarkt“, so Markus. Der Gang vor Gericht sei dem Stadtteilparlament dennoch wichtig. Zu oft sei bereits der Eindruck im Stadtteil entstanden, speziell in der Baubehörde würden die Beiratsinteressen übergangen. Nun sehen die Ortspolitiker offensichtlich ihre Stunde gekommen, um eine klare Botschaft auszusenden: „Wir wollen mit der Klage die Baubehörde ermahnen, dass die Beteiligungsrechte der Beiräte von der Verwaltung ernst zu nehmen sind“, sagt Markus.

An Richtlinien gehalten

In der senatorischen Behörde selbst ist man über den Klageweg sehr erstaunt: „Unsere Fachleute haben sich strikt an eine Richtlinie gehalten, die ihre Zusammenarbeit mit den Beiräten regelt“, gibt Jens Tittmann Auskunft. Der Bauressort-Sprecher versichert: „Es war nicht unsere Absicht, Beiratsrechte zu beschneiden, aber in der Richtlinie steht kein Wort über die Veränderungssperre.“

Die Bauverwaltung habe allein in dem Interesse gehandelt, „dass dort keine Fakten geschaffen werden, die auch der Beirat nicht will“, so der Sprecher. Das Argument will Stefan Markus nicht gelten lassen: „Eine Verwaltungsrichtlinie hebelt das Beirätegesetz nicht aus und da steht ganz klar drin, dass wir auch bei der Veränderungssperre angehört werden müssen.“

Der Weg zum Gericht ist schon fast geebnet: Der Beirat hat nach einer rechtlichen Prüfung durch die Justizbehörde bereits in geheimer Sitzung beschlossen, dass er klagen wird. Nun steht nur noch die Geldfrage im Raum, „denn wir wollen das nicht aus unseren Globalmitteln bezahlen“, sagt der Beiratssprecher. Ob die Senatskanzlei die Klagekosten übernimmt, sei aber noch unklar.