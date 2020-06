Ulrich Schlüter ist seit 21 Jahren Leiter des Ortsamtes Osterholz. (Ortsamt Osterholz)

Beiratsarbeit im Zeichen der Corona-Pandemie, das ist eine große Herausforderung für alle Beteiligten. Dass das zuweilen auch eine Gratwanderung ist, betonten die Ortsamtsleiter Ulrich Schlüter (Osterholz) und Florian Boehlke (Burglesum) in einem Pressegespräch, zu dem Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) ins Rathaus eingeladen hatte. „Wir wollen unter keinen Umständen, dass sich irgendjemand auf einer Beiratssitzung mit dem Coronavirus infiziert. Da haben wir auch eine Vorbildfunktion. Deswegen arbeiten wir eng mit den Behörden zusammen“, betonte Ulrich Schlüter, seit 21 Jahren Leiter des Ortsamtes Osterholz. Andererseits ist im Beirätegesetz die Beteiligung der Öffentlichkeit festgeschrieben.

So unterstrich Bürgermeister Bovenschulte denn auch: „Beiräte sind unverzichtbare Elemente lokaler Demokratie und für unsere Stadtgesellschaft unverzichtbar. Die 22 Stadtteilbeiräte sind wahre Horte des ehrenamtlichen und bürgerlichen Engagements, das wir unterstützen müssen“. Neu ist, dass den Mitgliedern der Stadtteilparlamente, die unter den erschwerten Pandemie-Bedingungen arbeiten, jetzt ein Sitzungsgeld gezahlt wird. „Normalerweise“, so Bovenschulte, „tagen die Beiräte mindestens zehn Mal pro Jahr. Damit sind pro Jahr 200 Beiratssitzungen zu organisieren“. Hinzu kämen rund 115 Fachausschüsse, die durchschnittlich vier Mal pro Jahr tagen, das wären noch einmal 500 Sitzungen, die es zu organisieren gelte.

Zwar wurde vom Senat mit Stichtag zum 13. Mai die Erlaubnis erteilt, wieder Beiratssitzungen abhalten zu können, dennoch tagen die Beiräte in Osterholz und Burglesum erst wieder seit der Woche vor Pfingsten öffentlich, in einer Mischung aus Präsenz- und virtuellen Sitzungen. Die Sitzungsdauer ist in Osterholz allerdings auf eineinhalb Stunden begrenzt, nach einer halben Stunde wird gelüftet. Die letzten Beiratssitzungen vor dem Shutdown gingen Ende Februar über die Bühne.

„Wir sehen durchaus auch eine Chance, jüngere Leute bis 30 Jahren für die Beiratsarbeit zu interessieren, wenn sie von zu Hause einfach mal in die Sitzungen hineinklicken können“, sind sich die Ortsamtsleiter einig. Die erste Präsenzsitzung in Burgleseum konnte dank des ehrenamtlichen Teams des Ersten Lesumer Fernsehens sogar live gestreamt werden.

Viele Haushalte technisch nicht gut ausgestattet

Schwierigkeiten gebe es allerdings, die Öffentlichkeit per virtuellem Klick in den Sitzungen zu Wort kommen zu lassen, räumten die Ortsamtsleiter ein. Das funktioniert bei den Beiräten Mitte und Östliche Vorstadt reibungslos, wie die erste gemeinsame, volldigitale Sitzung nach dem Shutdown bewies. Schlüter wies darauf hin, dass viele Haushalte in Osterholz technisch nicht so gut ausgestattet seien. Schnell und unbürokratisch habe die Senatskanzlei mit einem Zuschuss von 4000 Euro geholfen, um die Konferenztechnik in Burglesum aufzurüsten, berichtete Boehlke.

Allerdings hätten die technischen Probleme doch nicht ganz ausgeräumt werden können. Von den Tücken verschiedener, virtueller Tools wusste auch Bovenschulte zu berichten: „Manche funktionieren schlecht, andere schlechter. Das ist echt die Hölle, da braucht man schon eine hohe Frustrationstoleranz“. Davon seien nicht nur die Bürgerschaftssitzungen betroffen gewesen, sondern sogar die Corona-Beratungen der Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin.