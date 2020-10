Der beschädigte Streifenwagen der Polizei (Polizei Bremen)

Auf der Internetplattform endofroad.blackblogs ist ein anonymes Bekennerschreiben zum Brandanschlag auf einen Streifenwagen vor dem Kommissariats Mitte am Wall in der Nacht zu Dienstag aufgetaucht. Die Polizei Bremen nimmt dieses Schreiben ernst, der Staatsschutz ermittelt.

Mehr zum Thema Polizei hat Ermittlungen aufgenommen Streifenwagen vor Bremer Polizeiwache abgebrannt In der Nacht zu Dienstag ist ein Streifenwagen vor einer Polizeiwache in der Bremer Innenstadt ... mehr »

„Unsere Wut ist stärker als eure Repression“, heißt es in dem Schreiben, dessen Verfasser sich damit brüsten, „Feuer in der Höhle des Löwen“ direkt unter der Nase der Polizei gelegt zu haben. Als Motiv für den Anschlag wird die Beteiligung von Bremer Polizisten an der Räumung des besetzten Hauses Liebigstraße 34 in Berlin genannt, dass vor Kurzem bundesweit für Schlagzeilen gesorgt hatte. Man habe mitbekommen, dass die Polizei Bremen ihre Kollegen bei der Räumung unterstützt haben, heißt es in dem Schreiben. „Das wollten wir nicht unkommentiert lassen.“