Innensenator Ulrich Mäurer (SPD), Standortältester Oberst Hans Peter Dorfmüller und Bürgerschaftspräsident Frank Imhoff (CDU) beim Neujahrsempfang der Bundeswehr in der Oberen Rathaushalle (von links). (Kuhaupt)

„Wir leben in einer Welt, in der niemand von uns weiß, was morgen geschieht“, unterstrich Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) beim Neujahrsempfang der Bundeswehr in der Oberen Rathaushalle, zu dem viele Gäste aus Gesellschaft, Wirtschaft und Militär gekommen waren. In Vertretung von Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) sprach er ein Grußwort bei dem Empfang.

„Anschläge wie in Paris oder London können auch tagtäglich hier passieren. Wir haben keine Garantie, dass das an uns vorbeigeht“, warnte der Innensenator. Umso wichtiger sei es, dass Bundeswehr und Polizei gemeinsam gut trainiert auf solche Szenarien vorbereitet seien. Insofern sei die räumliche Zusammenlegung in der Scharnhorst-Kaserne durchaus positiv.

Der Standortälteste und Kommandeur des Landeskommandos Bremen, Oberst Hans Peter Dorfmüller, hatte zuvor moniert, dass im Zuge der Bundeswehrreform kontinuierlich Potenzial abgebaut worden sei. Angesichts der großen Krisenherde überall auf der Welt appellierte Mäurer an den Zusammenhalt der europäischen Staaten. Es bleibe schwierig abzuwägen, ob die Auslandseinsätze der Bundeswehr, beispielsweise in Afghanistan, weitergeführt werden sollten.

Dorfmüller und Mäurer wiesen darauf hin, dass zunehmend wieder eine verstärkte Rückbesinnung der Bundeswehr hin zum Heimatschutz und zur territorialen Verteidigung zu beobachten sei. Der Standortälteste erläuterte zudem die Hintergründe zur bevorstehenden Operation Defender 2020, die von Ende Februar bis Anfang März in Polen abgehalten wird. Logistische Drehscheibe dafür ist Bremerhaven.

Defender 2020 ist laut Friedensforum Bremen eines der größten Manöver von Landstreitkräften seit Ende des Kalten Krieges. Insgesamt rund 40 000 Soldatinnen und Soldaten aus 20 NATO-Staaten, davon allein 20 000 aus den USA werden daran teilnehmen. Vor dem Rathaus demonstrierten Aktivistinnen und Aktivisten, die darin eine Provokation Russlands sehen und darüber hinaus anprangern, dass „der größte Umweltzerstörer und Klimakiller Militär unbeeindruckt seine Rituale“ praktiziere.

Überhaupt nicht d'accord ging Bürgerschaftspräsident Frank Imhoff (CDU) mit den Demonstrierenden. „Die Bundeswehr gehört in die Mitte der Gesellschaft. Sie dient nicht nur Deutschland, sondern auch Bremen“, betonte Imhoff. „Denn sie ist Garant für unser Wohlergehen und unsere Sicherheit“. Denn die innere sei immer auch eng mit der äußeren Sicherheit verknüpft. Genauso wie Sicherheit und Freiheit einander bedingten. Es dürfe nicht vergessen werden, dass Soldatinnen und Soldaten in 12 Auslandseinsätzen seit 2015 mehr als 21 000 Menschen im Mittelmeer aus Seenot gerettet hätten.

A propos Mitte der Gesellschaft: Ulrich Mäurer hatte zuvor darauf hingewiesen, dass die Bundeswehr keinesfalls überall in Bremen willkommen sei. „Die Realität ist, dass in den letzten zwölf Monaten Brandanschläge auf zwei LKW und einen großen Bus der Bundeswehr verübt worden sind. Und auch die Polizei hat zwei Streifenwagen in Schwachhausen verloren“, so Mäurer. Er befürchte, dass das Polizeirevier im Steintor noch nicht das letzte gewesen sein könnte, auf das ein Brandanschlag verübt werde. „Das Werfen von Brandbomben ist erst der Anfang“, betonte der Innensenator. Sehr besorgt zeigte er sich über die „hochkriminelle Energie dieser unberechenbaren, fanatischen Szene“. Dafür gebe es keine Rechtfertigung. Angesichts der Professionalität der Täter bleibe die Aufklärungsquote bisher gering.