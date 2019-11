Ben Zucker, hier bei einem Auftritt in Kitzbühel, tritt im August 2020 in Bremerhaven bei der Sail auf. (imago / Just Pictures)

Schlagerstar Ben Zucker ist der nächste deutsche Musiker, der im kommenden Jahr bei der "Sail 2020" in Bremerhaven auftreten wird. Der 36-Jährige, der seit Anfang November auf großer Arenen-Tour in Deutschland ist, wird am 23. August beim Windjammerfestival auftreten. Das teilten die Veranstalter am Donnerstag mit.

Mit seinem Debütalbum "Na und?" erreichte Zucker Doppel-Platin-Status und verkaufte über 400.000 Alben. Auch das in diesem Jahr erschienen Nachfolgealbum "Wer sagt das?!" stürmte die Charts. Das Konzert an der Seebäderkaje wird um 17 Uhr beginnen. Karten für das Konzert sind ab Freitag, 8. November, an allen Vorverkaufsstellen sowie bei Eventim erhältlich.

Zucker ist bereits der dritte deutsche Musikstar, der bei der "Sail 2020" auftreten wird. Zuvor wurden schon Konzerte von Sarah Connor sowie von Revolverheld bestätigt. (sei)