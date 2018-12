Vor 40 Jahren bestieg Reinhold Messner den höchsten Berg der Welt ohne Sauerstoff. Dieses Bild zeigt den jungen Bergsteiger auf dem Gipfel des Mount Everest. (-/Reinhold Messner/dpa)

Der erhabene Riese ist längst bezwungen. Heute ist der Aufstieg zum Mount Everest, dem höchsten Berg der Erde, zur Freizeitbelustigung verkommen. Bis zu 120 000 Euro sind fällig, um dabei sein zu können. Am Fuß des Everest tummeln sich, eigens von Sherpas angelegt, in einem veritablen Dorf Hunderte von Menschen. „Sie haben den Everest zu einem Produkt gemacht, das man kaufen und konsumieren kann. Das ist eine Form des modernen Massen-Tourismus“, sagt Bergsteiger-Legende Reinhold Messner. Dass es einmal so weit kommen würde, das hätte wohl am allerwenigsten Messner vorausgesehen, als er mit Peter Habeler den Mount Everest „by fair means“, also im alpinen Stil, ohne die Verwendung von Sauerstoff-Geräten, bestieg.

Dramatischer Aufstieg

„Wir waren ganz schön frech“, sagte Peter Habeler in einem Interview. 40 Jahre ist die Pioniertat jetzt her. Der Aufstieg sei damals dramatisch gewesen, erinnert sich Messner. „Zuletzt sind wir auf Knien und Ellenbogen zum Gipfel gekrochen. Denn es hatte ein heftiger Sturm eingesetzt.“ Kaum seien sie auf dem Dach der Welt angekommen, wollten und mussten sie auch schon wieder aus der Todeszone absteigen. Zu allem Übel wurde Messner auf 8000 Metern am Südsattel des Everest schneeblind. „Ich hatte meine Brille abgesetzt, weil ich filmen und fotografieren wollte“, erinnert er sich. Höllisch weh habe das getan. Auch dank seines Berg-Kameraden Peter Habeler sei ihm der Abstieg doch noch gelungen, erzählt er. Bei dieser Erstbesteigung des Everest ohne Sauerstoff sei damals nicht klar gewesen, welche unkalkulierbaren Folgen das für das menschliche Gehirn haben könne, hätten die Ärzte damals gewarnt.

Manchmal scheint es so, als ob Messner, der als erster Mensch im Alleingang alle 14 Achttausender bezwang, keine Angst hat. Die Angst käme für ihn immer zum richtigen Zeitpunkt, sagt er. Zum Beispiel dann, wenn in einer Extremsituation die letzten Kräfte mobilisiert werden müssen: „Dann schwinden die Ängste plötzlich und Adrenalin wird freigesetzt“. Die Angst sei aber auch ein lebenswichtiger Vorsichtsmechanismus. „Das ist kein Spiel, das wir da machen“, sagt die Bergsteiger-Legende. Das Schlimme in den 1930er-Jahren sei gewesen, dass die Angst von den Alpinisten, etwa bei der Besteigung der Eiger-Nordwand unterdrückt worden wäre, um sie mit einem Helden-Mythos zu umgeben. „Aber es waren keine Helden“, sagt Messner. Die Kunst bestehe vielmehr im Nicht-Umkommen.

Die Grenzen des Menschenmöglichen

Reinhold Messner, inzwischen 74 Jahre, hat, wie er sagt, nie damit gerechnet, so alt zu werden. Zu extrem waren die Situationen, denen er sich ausgesetzt hat, in dem Bestreben, die Grenzen des Menschenmöglichen immer weiter auszuloten. Die extremste Situation, in der er am meisten Angst gehabt und die ihn traumatisiert habe, sei eben jene „fürchterliche Expedition zum Nanga Parbat“ gewesen, bei der sein Bruder Günter umkam. Messner musste jahrelang eine Berichterstattung ertragen, die ihm die Mitschuld am Tod seines Bruders unterstellen wollte. Dass seine Schilderung der tragischen Expeditions-Ereignisse integer war, daran bestand kein Zweifel mehr, als an dem Achttausender die sterblichen Überreste seines Bruders auftauchten. „Für meine Geschwister und meine Eltern war es ganz wichtig, bei der Beerdigung Abschied von ihm nehmen zu können“, sagt Messner.

Vier der Achttausender hat Messner zwei Mal bestiegen. „Danach wusste ich, dass ich mich nur noch wiederholen konnte“, sagt er. Also begann die Suche nach neuen Abenteuern und Herausforderungen, nach neuen Grenzüberschreitungen, wie die Durchquerung der Wüste Gobi oder aber, schon ziemlich bald nach dem Triumph am Everest, 1989/90 gemeinsam mit Arved Fuchs, die Antarktis-Expedition auf den Spuren der Expedition des britischen Polar-Forschers Sir Ernest Shackelton, die sich 2018 zum 100. Mal jährt. Genau jener Expedition widmet Messner, der Abenteurer, die Multivisions-Show „Wild – der letzte Trip auf Erden“.

„Wir sind damals in der Antarktis weit weg von jeglicher Zivilisation, jeglichen Kommunikationsmitteln und jeglicher Sicherheit gewesen“, erinnert sich Messner. „GPS hat es damals noch nicht gegeben und Arved, der ja gelernter Navigator ist, hat per Sextanten unsere Position bestimmt. Wir haben uns als Team sehr gut ergänzt“, erinnert er sich. Shackeltons sogenannte Endurance-Expedition wurde von einer Katastrophe nach der anderen getroffen.

Stiller Held

In seinem Multivisions-Vortrag konzentriert sich Messner nicht auf den glücklosen Leiter, sondern auf den stillen Helden Frank Wild, der zum Retter aus der fatalen Situation wurde. Denn das Expeditionsschiff „Endurance“ wurde im Weddellmeer vom Packeis eingeschlossen, dümpelte einen Winter lang im Nirwana und wurde im Frühling 1916 von den mächtigen Pressungen des Eises zerstört. Ein Vierteljahr lang driftete die Expeditions-Crew, aufgemuntert von Wild, auf einer Eisscholle nordwärts. Als diese nicht mehr trug, ruderten die Männer auf drei Rettungsbooten fünf Tage und Nächte lang nach Elephant Island, eine Einöde, in der niemand sie finden würde. Shackelton ließ 27 Männer unter Wilds Führung auf der wüsten Insel zurück, um Hilfe zu holen. Als er jedoch nicht zurückkehrte, brach in Cap Wild auf Elephant Island Panik aus.

„Frank Wild war ein kleiner, glatzköpfiger Mann, der unglaublich viel Empathie für seine Kameraden hatte“, sagt Messner. Dank Wilds sugestiver Kraft überlebte die Crew in der Antarktis. Denn ihm gelang es, den kollektiven Selbstmord zu verhindern. Reinhold Messner und Arved Fuchs schafften es indes, Ernest Shackeltons Expedition zu vollenden und in 92 Tagen als erste zu Fuß die Antarktis zu durchqueren. Mehr als 1000 Kilometer legten sie dabei zurück, ohne Motorschlitten oder Hunde. Am 12. Februar 1999 beendeten sie ihr Abenteuer.

