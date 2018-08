Jan Timke von der rechtspopulistischen Partei "Bürger in Wut" soll Bilder des Haftbefehls aus Chemnitz weiterverbreitet haben. (Frank Thomas Koch)

Wie "buten un binnen" berichtet, durchsuchten Ermittler am Mittwochabend Privaträume des Politikers in Bremerhaven. Jan Timke (Bürger in Wut) ist Abgeordneter der Bremischen Bürgerschaft. Er soll auf seiner Facebookseite Bilder des Haftbefehls aus Chemnitz geteilt haben. Der Haftbefehl gegen einen der mutmaßlichen Täter des Messerangriffs am Wochenende war geleakt und durch die rechte Szene im Internet verbreitet worden.

Die Staatsanwaltschaft ermittle nun gegen Timke, berichtet "buten un binnen". Der Politiker habe den Beitrag auf seiner Facebookseite inzwischen wieder gelöscht. Die Verbreitung eines Haftbefehls könne mit bis zu einem Jahr Haft bestraft werden.

Timke verkündete am frühen Donnerstagmorgen auf Facebook, er werde sich im Laufe des Tages zu den Vorwürfen äußern. (ech)