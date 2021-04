Die FDP-Fraktion hat sich nach der Situation wohnungsloser Kinder und Jugendlicher erkundigt. (Silke Fokken / dpa)

Wie viele Straßenkinder gibt es in Bremen? Wie hoch ist die Zahl sogenannter Sofa-Hopper, die sich von einem Bekanntenbesuch zum nächsten durchschlagen, weil sie wohnungslos sind? Diese und mehr als 20 weitere Fragen hatte die FDP-Fraktion in einer Anfrage gesammelt. Jetzt haben die Liberalen die Antworten des Senats erhalten. Straßenkinder beispielsweise gibt es in Bremen überhaupt nicht, hat das Sozialressort schnell klargestellt: Werde ein Fall bekannt, bringe das Jugendamt das Mädchen oder den Jungen umgehend unter. Allerdings erfuhren die Fragesteller vieles über Zusammenhänge, die sie vorausgesetzt hatten.

„Zur Anzahl Heranwachsender und junger Erwachsener, die regelmäßig auf der Straße übernachten, liegen dem Senat keine Angaben vor“, heißt es in der mehrseitigen Antwort. Darin macht sich der Senat die vom Deutschen Jugendinstitut (DJI) verwendeten Begrifflichkeiten zu eigen: „Straßenjugendliche umfasst die Altersgruppen Minderjährige bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres (Kinder) und Minderjährige, die älter als 14 und jünger als 18 sind (Jugendliche)." Eine Statistik, „in der die Gesamtgruppe aller Straßenjugendlichen, minderjährige und junge erwachsene Obdach- und Wohnungslose, erfasst wird“, werde aus rechtlichen Gründen nicht geführt, so die Darstellung des Senats.

Am Stichtag 25. Februar 2021 waren demnach in der Stadtgemeinde Bremen acht junge Männer und fünf junge Frauen im Alter von 18 bis 26 Jahren in Notunterkünften sowie weitere 72 junge Männer und 15 junge Frauen in Hotels und Pensionen untergebracht.

512 Bußgelder fürs Schwänzen

Dass Straßenkinder und -jugendliche und Sofa-Hopper Schulschwänzer sind, liegt auf der Hand: Sie „tauchen im schulischen Kontext in der Regel nicht auf“. Dennoch spielt das Schulschwänzen in diesem Themenzusammenhang eine Rolle. Grundsätzlich ist zum Thema bekannt, dass die Regionalen Beratungs- und Unterstützungszentren (Rebuz) im vergangenen Jahr 1032 Beratungsanfragen der Schulen zum Thema Schulvermeidung bearbeitet haben. 543 betrafen Schüler, 489 Schülerinnen. „Es wurden 512 Bußgeldbescheide aufgrund von Schulversäumnis erlassen.“

Die Zahl der Verfahren bei der Staatsanwaltschaft in der Stadt Bremen – wegen einer Straftat oder des Verdachts einer Straftat – betrug im vergangenen Jahr 275 in der Altersgruppe Strafunmündiger (Jugendliche bis zu einem Alter von 14 Jahren), in der Gruppe der Heranwachsenden (14 bis 21 Jahre) 8918. In beiden Altersgruppen sind die Zahlen seit 2017 rückläufig. 2020 sind laut Polizeistatistik acht unter 14-Jährige ohne festen Wohnsitz auffällig geworden. In der Gruppe 14- bis 18-Jähriger waren es 76, in der Gruppe bis 24-Jähriger 504.

Die Frage nach dem Drogenkonsum Jugendlicher beantwortet der Senat mit Hinweis auf das Frühinterventions-Projekt Fred (Früherkennung im erstauffälligen Drogenkonsum), das in Bremen seit 2018 angeboten wird. „Das Projekt soll junge Menschen erreichen, die sonst der Beratungsstelle fernbleiben.“ In den Jahren 2018 bis 2020 besuchten insgesamt 123 Jugendliche und junge Erwachsene einen Fred-Kursus. Am häufigsten wurde Cannabis, Tabak und Alkohol konsumiert. Die meisten Teilnehmer waren 17 Jahre alt, der Jüngste zwölf. „Den im September 2020 eröffneten Drogenkonsumraum haben in den ersten fünf Monaten keine Minderjährigen aufgesucht“, teilt der Senat mit.

Kinder und Jugendliche ohne festen Wohnsitz sind laut Polizeistatistik 2019 „im Bereich der direkten Beschaffungskriminalität nicht als Tatverdächtige in Erscheinung getreten“, so die Auskunft. Auf die Frage, bei wie vielen Kindern und Jugendlichen bekannt sei, „dass sie sich schon mindestens einmal prostituiert haben beziehungsweise prostituieren“ und wie viele zur Prostitution gezwungen werden, heißt es, im Jahr 2020 sei „ein Vorgang“ bekannt geworden.