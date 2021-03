Drei vorbereitete Spritzen mit dem Corona-Impfstoff Astra-Zeneca. (Jens Büttner)

Das Land Berlin setzt die Corona-Impfungen mit dem Wirkstoff des Herstellers Astra-Zeneca für Menschen unter 60 Jahren vorsorglich aus. Das gab Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) am Dienstag bekannt und verwies auf neue Daten über Nebenwirkungen. Sie bezeichnete dies als „Vorsichtsmaßnahme“. Entsprechende Termine in Impfzentren werden zunächst abgesagt. Das Land Berlin wolle nun die Beratungen auf Bundesebene und Stellungnahmen der Fachleute wie des Paul-Ehrlich-Instituts abwarten.

In Bremen kommt eine solche Maßnahme momentan nicht in Betracht: „Eine Aussetzungen von Impfungen mit dem Wirkstoff vonAstra-Zeneca ist derzeit nicht nichtgeplant. Wir warten erst auf entsprechende Empfehlungen der Ständigen Impfkommission und des Bundesgesundheitsministeriums“, erklärte Lukas Fuhrmann, Sprecher des Gesundheitsressorts. Die aus Berlin beschriebenen Nebenwirkung einer Hirnvenenthrombose seien bisher in Bremen nicht festgestellt worden. Auch sei eine Zurückhaltung bei diesem Impfstoff nicht erkennbar. „Der Impfstoff von Astra-Zeneca hat in Bremen eine hohe Akzeptanz.“

In Nordrhein-Westfalen sprachen sich auch die Leiter von fünf der sechs Uni-Kliniken für einen vorläufigen Stopp von Impfungen jüngerer Frauen mit Astra-Zeneca aus. Das Risiko von weiteren Todesfällen sei zu hoch, heißt es in einem gemeinsamen Brief an den Bundes- und Landesgesundheitsminister. Der Kreis Euskirchen in Nordrhein-Westfalen hatte bereits am Montag die Corona-Schutzimpfung von Frauen unter 55 mit dem Wirkstoff von Astra-Zeneca vorläufig gestoppt. Nachdem eine geimpfte Frau (47) vergangene Woche gestorben war, sei dem Kreis nun der Verdacht auf "eine schwerwiegende Erkrankung» einer 28-Jährigen nach der Impfung mit Astra-Zeneca gemeldet worden, hieß es. Beide hatten laut Kreis eine Sinusvenenthrombose erlitten.

In Deutschland sind bislang 31 solcher Fälle nach einer Impfung mit Astra-Zeneca bekannt, wie das Paul-Ehrlich-Institut am Dienstag berichtete. In neun Fällen war der Ausgang tödlich. Mit Ausnahme von zwei Fällen betrafen alle Meldungen Frauen im Alter von 20 bis 63 Jahren. Laut Impfquotenmonitoring des Robert-Koch-Instituts wurden bis einschließlich Montag 2,7 Millionen Erstdosen von Astra-Zeneca verimpft.