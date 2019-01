Der erste Preis: Atelier Loidl aus Berlin (Atelier Loidl)

Die Landschaftsarchitekten des Büros „Atelier Loidl“ aus Berlin haben den Wettbewerb zur Grünflächenplanung im neuen Hulsberg-Viertel für sich entschieden: Die Jury votierte am Freitagabend einstimmig für ein Konzept, das zwischen den künftigen Wohngebäuden auf dem bisherigen Gelände des Klinikums Bremen-Mitte grüne Spangen mit inneren Gärten und kleinen Plätzen vorsieht. Außerdem soll es drei Spielplätze geben, die alle Altersgruppen zusammenführen können. Die „grüne Mitte“ überzeugte die Jury als Freiraum mit Bäumen an den Ecken und einem Wasserspielplatz. Obstgehölze und wild wachsende Stauden sollen für einen nachhaltigen und pflegeleichten Charakter der Freiräume sorgen. Alle fünf Wettbewerbsbeiträge werden ab 15. Februar in der Markthalle Acht am Domshof ausgestellt.