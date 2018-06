Die Langzeitreportage von Kathrin Aldenhoff war in der Kategroie "Lokales" nominiert. (China Hopson)

Der Theodor-Wolff-Preis in der Kategorie "Lokales" ist in diesem Jahr an die "Berliner Zeitung" gegangen. Als eine von drei Zeitungen war auch der WESER-KURIER mit einer Langzeitreportage von Kathrin Aldenhoff über einen jugendlichen Intensivtäter nominiert gewesen. "Schon die Nominierung für diese besondere Auszeichnung war eine Ehre, und wir sind stolz, dass Kathrin Aldenhoff unter den besten Drei gelandet ist", sagte Chefredakteur Moritz Döbler. Insgesamt wurden vier Einzelpreise vergeben, die mit je 6000 Euro dotiert sind.

In der Kategorie „Thema des Jahres“, das diesmal mit „Heimat und die Fremden“ überschrieben war, wurden gleich zwei Preise vergeben: Die begehrten Auszeichnungen gingen an „Zeit Online“ und an die „Taz“. Die Autoren der beiden Zeitungen zeigten „zwei wichtige Perspektiven auf das Thema“, begründete die Jury. In der Kategorie Reportage setzte sich das „SZ Magazin“ durch. Für den besten Kommentar wurde die „Zeit“ ausgezeichnet.

Zusätzlich gab es einen undotierten Preis für das Lebenswerk. Ihn erhielt Günter Bannas, der langjährige bundespolitische Korrespondent der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung", der im Frühjahr nach rund 10.000 Artikeln in Ruhestand gegangen war. Der Theodor-Wolff-Preis wird seit 1962 verliehen und vom Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger (BDZV) getragen. Er erinnert an den langjährigen Chefredakteur des „Berliner Tageblatts“. Theodor Wolff musste 1933 vor den Nazis ins französische Exil fliehen, wurde der Gestapo ausgeliefert und starb 1943 in Berlin. (WK)