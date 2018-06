Dagmar Geffken ist Vorsitzende des Bremer BPW-Verbandes. (Christina Kuhaupt)

Bundesweit, sogar weltweit vernetzt sind die berufstätigen Frauen im BPW. Der BPW Germany wurde als Deutscher Verband berufstätiger Frauen 1931 gegründet und gilt heute als eines der größten Frauennetzwerke mit Mitgliedern in über 100 Ländern. Auch in Bremen existiert ein regionaler Verband, dessen weibliche Mitglieder sich für Frauen und und Mädchen weltweit einsetzen. Dagmar Geffken gehört dazu. Als Vorsitzende des hiesigen BPW gibt sie gern Auskunft über aktuelle Projekte, die der Verband unterstützt.

Diese große Gruppe aktiver Frauen gehört zu den Nichtregierungsorganisationen der UN. Das heißt, sie werden in den Gremien gehört, zu denen ihre Belange passen, dürfen aber nicht abstimmen wie die offiziellen Vertreter der UN-Mitgliedsstaaten. Außerdem beteiligen sie sich an regionaler, deutscher, sogar europa- und weltweiter Unterstützung von Bildungs- und Fortbildungsprogrammen für Frauen und Mädchen in aller Welt. In vielen Ländern ist diese Unterstützung notwendig, damit Frauen ihre Rechte, Forderungen und Wünsche in die Tat umsetzen können und ihren verdienten Status in der Gesellschaft erhalten.

Bildungsprogramme und Vorträge

Die Bremerinnen haben sich wie in den Vorjahren erneut in ihrer Stadt am Equal Pay Day im März beteiligt. An dem Tag wird jährlich an vielen Orten die Frage erörtert, warum Frauen meistens deutlich weniger verdienen als Männer in vergleichbaren Berufen. In Bremen gibt es außerdem Bildungsprogramme, abendliche Treffen und Vorträge zu verschiedenen Themen, die zum großen Teil nicht nur den Mitgliedern, sondern auch anderer interessierten Frauen offen stehen. Beispielsweise zu Themen wie Selbstständigkeit oder Investitionen. Erst vor Kurzem fand zudem ein Treffen der berufstätigen Frauen auf Bundesebene statt.

„Frauen gestalten Digitalisierung“ ist ein weiteres Treffen überschrieben, das vom Bundesverband in diesem Jahr noch organisiert wird. Es geht unter anderem um folgende Fragen: Wie erleben Frauen Digitalisierung im beruflichen Alltag, wie gestalten sie sie weiter, wo sehen sie deren Vorteile, wo Nachteile der Veränderung von Beruf und Wirtschaft hier und in der ganzen Welt.

Dagmar Geffken nimmt in ihrer Funktion als Vorsitzende des Bremer Klubs auch an Veranstaltungen benachbarter Klubs teil. Sie fährt gemeinsam mit anderen Vertreterinnen ihres Vereins zu bundesweiten und internationalen Treffen. Auf diese Weise wird die Vernetzung untereinander, aber auch mit anderen Einrichtungen und Verbänden vorangebracht, die sich ebenfalls vor allem um Frauen in verschiedenen Ländern bemühen. So gibt es Klubs unter anderem auch in afrikanischen Staaten oder in Asien.