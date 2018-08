Mehrfach gestohlen: der Hahn am Sieben-Faulen-Brunnen. (Christina Kuhaupt)

Nicht nur im Märchen haben die Bremer Stadtmusikanten harte Zeiten hinter sich. Ihre Skulptur an der Nordwestseite des Rathauses ist schon mehrfach beschädigt und beschmiert worden, so wie viele Denkmale und Kunstgegenstände im öffentlichen Raum. Auf Anfrage der CDU-Bürgerschaftsfraktion hat das Kulturressort des Senats jetzt eine Liste der betroffenen Kulturgüter zusammengestellt und auch ausgerechnet, was Bremen in den vergangenen Jahren für die Instandsetzung ausgegeben hat.

Um dem Vandalismus entgegenzuwirken, hält der Senat eine Videoüberwachung besonders schützenswerter Objekte für denkbar. Die Stadtmusikanten als Bremer Wahrzeichen sind sicher das prominenteste Beispiel für wiederkehrende, mutwillige Beschädigungen von Kunst im Stadtgebiet. Im Sommer vergangenen Jahres hatten Unbekannte das Maul des Esels mit eingeritzten Zeichen verunziert, vor einem halben Jahr wurde die Skulptur mit Farbe besprüht.

Mehr zum Thema Schnelle Reinigung Esel der Stadtmusikanten mit Farbe beschmiert Unbekannte haben die Statue der Bremer Stadtmusikanten in Bremen beschmiert. Sie verteilten bunte ... mehr »

In beiden Fällen konnten Fachleute den ursprünglichen Zustand wieder herstellen, was mit Kosten im niedrigen vierstelligen Bereich verbunden war. Am Sieben-Faulen-Brunnen in der Böttcherstraße hat man den Kampf gegen den Vandalismus inzwischen aufgegeben. Immer wieder war dort der bronzene Hahn von seinem Sockel gerissen worden, zuletzt war es bereits der dritte Abguss des Originals.

Inzwischen prangt an der Stelle ein Schild mit dem Hinweis, dass sich das Original im Museum befinde und nicht an seinen angestammten Platz zurückkehren werde. Ähnlich wurde bei der Skulptur "Mädchen mit Reifen" vor der Bürgermeister-Smidt-Schule verfahren, nachdem dort mehrfach Teile entwendet worden waren.

Die Liste der beschädigten oder gestohlenen Kunstgegenstände ließe sich beliebig fortsetzen, etwa um den Neptun-Brunnen auf dem Domshof, in den Unbekannte Waschpulver kippten, oder die geschändete Gedenktafel am ehemaligen jüdischen Altersheim. Vandalismusspuren fanden sich auch mehrfach an der Skulptur "Affentor" des 2007 verstorbenen Malers und Bildhauers Jörg Immendorff, die am Brill steht.

44.000 Euro in zehn Jahren

Der materielle Schadensumfang ist nicht leicht zu ermitteln, wie aus der Antwort des Senats auf die CDU-Anfrage hervorgeht. Denn für die Kulturgüter im öffentlichen Raum sind unterschiedliche Behörden zuständig, teils wurden die Plastiken, Gemälde und sonstigen Artefakte auch in private Obhut gegeben. Das Kulturressort selbst hat in den vergangenen zehn Jahren knapp 44.000 Euro in die Beseitigung von Vandalismusspuren gesteckt.

Allein die mehrfache Restaurierung des Wandbildes am Bunker Admiralstraße verschlang mehr als 17.000 Euro. Das Bau-, Verkehrs- und Umweltressort des Senats wandte gut 118 000 Euro auf, um Beschädigungen und unerwünschte Graffiti auf Kunstgegenständen aus der Welt zu schaffen. Keine Zahlen existieren zu den Objekten, um die sich das Landesamt für Denkmalpflege kümmert.

In Wätjens Park wurde vor einigen Jahren diese Büste zerstört. (Julia Ladebeck)

Ob je eine Sachbeschädigung oder der Diebstahl von Kunst im öffentlichen Raum aufgeklärt werden konnte, darüber hat die Kulturbehörde keine Kenntnis. Sie zeigt Fälle, von denen sie Kenntnis erlangt, zwar grundsätzlich bei der Polizei an. Doch dort wird keine gesonderte Statistik geführt. Sachbeschädigung ist Sachbeschädigung, ob nun an einer Skulptur oder an einem abgestellten Auto.

Schüler sensibilisieren

Videoüberwachung als Abschreckung kommt für den Senat zumindest punktuell infrage. Gegenwärtig ist lediglich Immendorffs "Affentor" durch eine Kamera erfasst. Die Großplastik kam vor elf Jahren als Leihgabe anlässlich einer viel beachteten Immendorff-Retrospektive in der Weserburg an den Brill. Dank großzügiger Mäzene konnte sie bleiben.

In dem Senatspapier heißt es, die Landesregierung befürworte "im Rahmen der geltenden Rechtsvorschriften grundsätzlich eine Videoüberwachung besonders gefährdeter denkmalgeschützter Gebäude und Denkmäler". Kulturstaatsrätin Carmen Emigholz setzt aber auch darauf, insbesondere Schüler für den Wert von Kunst zu sensibilisieren.

Für vorbildlich hält sie ein Projekt des Gerhard-Marcks-Hauses namens "Skulptur sucht Schule". Dabei werden Werke aus dem Sammlungsbestand des Museums an Schulen gegeben, damit sich die Jugendlichen mit dem Objekt und seiner Botschaft auseinandersetzen. "Wenn Schüler etwas über Kunstwerke wissen, nehmen sie dafür Partei", ist Emigholz überzeugt.