Ein einfacher Sachverhalt und eine klare Beweislage, das sind die zwei wichtigsten Voraussetzungen für das sogenannte beschleunigte Strafverfahren. Vor allem auf frischer Tat ertappte Ladendiebe mit geringer Beute, Schwarzfahrer und andere Kleinkriminelle kommen für den kurzen Prozess in Frage. Sind bei ihnen unter anderem die beiden genannten Bedingungen erfüllt und arbeiten Polizei, Staatsanwaltschaft und Amtsgericht Hand in Hand, können zwischen Delikt, Festnahme und Verurteilung weniger als 24 Stunden liegen.

Doch das war am Bremer Amtsgericht im vorigen Jahr nur 84 mal der Fall, bei insgesamt über 3500 Verfahren. „Man muss klar sagen, dieses Werkzeug der Strafverfolgung kommt in Bremen sehr selten zum Einsatz“, sagt Matthias Koch, Sprecher der Bremer Justizsenatorin. Seit Jahren sind die Zahlen dazu rückläufig: 2017 waren es 184, im Jahr 2018 insgesamt 123 Verfahren, die an den Bremer Amtsgerichten beschleunigt abgeschlossen wurden.

Immer mehr beschleunigte Verfahren in Niedersachsen

Im Gegensatz dazu rühmt sich die niedersächsische Justiz, die Zahl beschleunigter Verfahren kontinuierlich gesteigert zu haben. Von 748 im Jahr 2017 auf jetzt 1732 im vorigen Jahr. Justizministerin Barbara Havliza (CDU) verweist unter anderem auf eigens dafür geschaffene zusätzliche Stellen bei den Staatsanwaltschaften im Nachbarland. Auch die Zusammenarbeit aller beteiligten Behörden sei vorbildlich geregelt. „Schnelle gerichtliche Entscheidungen bedeuten Entlastungen von Staatsanwaltschaften und Gerichten“, betont Havliza und verweist außerdem auf die abschreckende Botschaft für andere Täter, die von schnellen Verurteilungen ausgeht. Niedersachsen sei damit Vorbild für andere Bundesländer: Justizstaatssekretäre aus sechs Bundesländern hätten sich etwa beim Amtsgericht Hannover über die Abläufe informiert.

Der Blick auf die Gesamtstatistik relativiert die Erfolgsmeldungen aus Niedersachsen aber etwas: Bei 56.031 Strafverfahren im Jahr 2019 insgesamt wurden nur 3,1 Prozent der Verfahren beschleunigt abgeschlossen. Im Jahr 2018 lag die Quote bei 1,7 Prozent, im Jahr davor bei knapp 1,4 Prozent. Im gleichen Zeitraum entwickelten sich die relativen Anteile in Bremen von 2,6 über 1,7 auf zuletzt wieder 2,4 Prozent, lagen also prinzipiell ähnlich hoch, wie in Niedersachsen. Bundesweit liegt die Quote ohnehin konstant unter zwei Prozent. „Das Instrument ist als Mittel zur Entlastung der Justiz insgesamt von eher untergeordneter Bedeutung“, kommentiert Justizsprecher Koch die Zahlen. Es sei zudem nur in Fällen anwendbar, bei denen höchsten sechs Monaten Haft möglich ist. „Das Bremer Landgericht wird also durch kein einziges beschleunigtes Verfahren entlastet.“

„In der Praxis ist im Grunde der Strafbefehl das beschleunigte Verfahren“, sagt Richterin Cosima Freter, zugleich Pressesprecherin des Bremer Amtsgerichts. Ohne mündliche Verhandlung oder Schuldfeststellung durch ein Gericht können damit auf Antrag der Staatsanwaltschaft sogar Bewährungsstrafen bis zu einem Jahr Gefängnis verhängt werden. Zumeist ist ein Strafbefehl allerdings mit Geldstrafen verbunden. Wenn der Beschuldigte keinen Widerspruch einlegt, gilt die Sanktion als rechtskräftig. Rund 5000 mal pro Jahr ergehen solche Strafbefehle am Bremer Amtsgericht, nur gut ein Viertel der Betroffenen geht dagegen an, sodass es dann doch zu einem Gerichtsprozess kommt. „Weil durch den Widerspruch immer ein ordentliches Verfahren möglich ist, schränkt der Strafbefehl aber die Rechte des Beschuldigten nicht ein“, sagt Freter. Das sei beim beschleunigten Verfahren anders, weil etwa einem Verteidiger nur wenig Zeit bleibt, sich im Vorfeld mit dem Fall zu befassen.

Aus diesem Grund hat man in Bremen die im Gesetz genannten Bedingungen an das beschleunigte Verfahren – einfacher Sachverhalt und klarer Beweis – in einem gemeinsamen Papier von Landes- und Bundespolizei sowie Staatsanwaltschaft seit Anfang 2018 vergleichsweise eng interpretiert. Dabei wurden zahlreiche Hürden auf dem Weg zum kurzen Prozess festgeschrieben.

Jugendlichen darf kein schneller Prozess gemacht werden

Für Jugendliche und Heranwachsende kommt das Verfahren beispielsweise nie infrage, weil die vorgeschriebene Jugendgerichtshilfe dann nicht mehr gewährleistet sei. Auch wer einen festen Wohnsitz hat, bleibt außen vor. Er oder sie kann ordentlich geladen werden oder einen Strafbefehl zugestellt bekommen. Werden die Taten betrunken oder erkennbar unter anderen Drogeneinflüssen begangen, ist der Sachverhalt bereits nicht mehr einfach, weil Zweifel an der Schuldfähigkeit gegeben sind. Auch sind nur Einzeldelikte geeignet. Eine Tatserie zum Beispiel mit mehreren Diebstählen scheidet damit ebenfalls aus.

Sind aber alle Rahmenbedingungen erfüllt, regelt die behördliche Vereinbarung genau, welche Dokumente wann und von wem in welchen Fristen vorzulegen sind, um tatsächlich ein beschleunigtes Verfahren zu gewährleisten. Gerichtssprecherin Freter verweist außerdem auf die vorhandenen richterlichen Eildienste, die auch außerhalb der Bürozeiten den Kontakt zum Gericht gewährleisten. Bremen sei für dieses Mittel der Strafprozessordnung ausgestattet, sagt auch Justizsprecher Koch. „Uns fehlen eigentlich nur die passenden Delikte.“