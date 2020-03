Künftig soll gelten: Je weniger Energie das Gebäude benötigt, desto mehr Kaltmiete darf der Vermieter auch im sozialen Wohnungsbau ansetzen. (Jens Büttner /dpa)

Bei seinem jetzt beschlossenen Vorhaben, den sozialen Wohnungsbau wieder mehr Gewicht zu verleihen, will der Bremer Senat auch Anreize bieten, den Energieverbrauch in den Neubauten zu senken. Dafür gibt es in Bremen künftig eine gestaffelte Höchstmiete, je nach Bauweise. Das Prinzip: Je weniger Energie das Gebäude benötigt, desto mehr Kaltmiete darf der Vermieter auch im sozialen Wohnungsbau ansetzen.

Für eine Standardwohnung, wie sie die aktuelle Energieeinsparverordnung mindestens vorschreibt, liegt die Grenze danach bei 5,80 Euro je Quadratmeter. Ein sogenanntes KfW Haus 70 darf höchstens 70 Prozent des dort vorgesehenen Energieverbrauchs aufweisen. In diesem Fall darf der Vermieter dann aber bis zu 6,10 Euro verlangen.

Mehr zum Thema Landesregierung plant Maßnahmen Bremer Senat will sozialen Wohnungsbau stärken Die Landesregierung will mit einer Reihe von neu eingestellten rechtlichen und finanziellen ... mehr »

Und so geht die Staffelung weiter: Bei einem KfW Haus 55 liegt die Grenze bei 6,50 Euro und für den höchsten Standard KfW 40 sind 6,80 Euro Kaltmiete je Quadratmeter. Nach Darstellung von Bausenatorin Maike Schaefer (Grüne) ergibt das für den Mieter ein Nullsummenspiel: Was an Kaltmiete mehr gezahlt werden muss, werde an den Nebenkosten für Strom und Heizung eingespart. „Aber so bleibt mehr Geld beim Vermieter.“ Neben verbessertem Klimaschutz erhöhe das zugleich den Anreiz für Investoren.

Bei einem Haus nach Effizienzhausstandard 40 liegt der Primärenergieverbrauch fürs Heizen deutlich unter 30 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr. Um diesen hohen Grad von Energieeinsparung zu erreichen, ist eine durchgehende luftdichte Dämmung notwendig, die ein zusätzliches Lüftungssystem verlangt. Entsprechend höher sind allerdings die Baukosten.

Der Senat hat am Montag seinen Beschluss dazu verkündet. Der legt im Kern neue rechtliche Rahmenbedingungen für den sozialen Wohnungsbau fest. Bei allen Neubauvorhaben auf von der Stadt verkauften Flächen müssen künftig 30 Prozent der Wohnungen als Sozialwohnungen geplant werden, sobald mehr als 20 Wohneinheiten entstehen. Außerdem will der Senat die Dauer der Sozialbindung von 20 auf 30 Jahre erhöhen.

Mehr zum Thema Kommentar zur Bremer Wohnungsbaupolitik Klare Botschaft Angesichts der Entwicklung auch auf dem Bremer Wohnungsmarkt wurde es Zeit, dass ein Senat sich mal ... mehr »

Die CDU will die dabei die städtischen Wohnbaugesellschaften stärker in die Pflicht nehmen. „Wir erwarten, dass die Gewoba und Brebau verstärkt bauen und die Gewoba ihre Renditeerwartungen senkt“, sagt die wohnbaupolitische Sprecherin Silvia Neumeyer. Für die FDP-Fraktionsvorsitzende Lenke Wischhusen setzt der Senat dagegen schon jetzt zu sehr auf diese Karte. „Wir brauchen auch das private Engagement. Bauen darf darum nicht durch zu hohe Anforderungen verhindert werden.“

Einig sind sich CDU und FDP bei der Ablehnung starrer Quoten. Neumeyer plädiert für quartiersabhängige Quoten, unter Beibehaltung des Gesamtziels. „Eine stärkere Durchmischung der Stadtteile ist sinnvoll“, sagt auch Wischhusen.