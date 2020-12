Seit Anfang Oktober beansprucht eine Gruppe von Flinta-Personen das ehemalige Möbelhaus und Kulturzentrum "Dete". (Christina Kuhaupt)

Die Flinta-Gruppe (Frauen, Lesben, Inter, Non-binäre, Transgender und Agender), die seit Anfang Oktober das ehemalige Möbelkaufhaus „Dete“ in der Neustadt besetzt, hat sich nach Verhandlungen mit Bausenatorin Maike Schaefer (Grüne) dazu bereit erklärt, den Gehweg an der Lahnstraße komplett zu räumen. Die Besetzerinnen werden ihren selbst gebauten Infopoint auf eine Fläche um die Ecke verlagern, die laut Liegenschaftsplan zum „Dete“-Gebäude gehört und somit keine Behinderung für Passanten oder Radfahrer darstellen würde.

Die Pläne bestätigt Linda Neddermann, Sprecherin der Senatorin. Laut Neddermann haben die Aktivistinnen auch signalisiert, über die Gründung eines Vereins nachdenken zu wollen. Auf dieser Basis könnten die Flintas Förderungen der Stadt unter anderem für Wasser und Strom erhalten.

Mit der Situation in der „Dete“ beschäftigt sich auch der Beirat Neustadt in seiner Sitzung an diesem Donnerstagabend (10. Dezember) sowie die Stadtbürgerschaft in ihrer Sitzung am Dienstag, 15. Dezember. Die CDU hat eine Aktuelle Stunde zu dem Thema beantragt.