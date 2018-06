In Findorff hat die Gewoba ihr erstes Mehrfamilienhaus nach Passivhausstandards gebaut. (Scheitz)

Einblicke in eine Ganztagsschule, in ein Gemeindezentrum oder in ein Bootshaus: Am Sonntag, 24. Juni, öffnen sich zum Tag der Architektur die Türen von zehn ungewöhnlichen Bauwerken in Bremen und Bremerhaven. Ziel der Veranstalter – das sind die Architektenkammern in Bremen und Niedersachsen – ist es, Architekturinteressierten aktuelle Objekte aus dem Spektrum ihrer Tätigkeit zu zeigen.

Vor Ort stellen die Architekten gemeinsam mit den Bauherren die Besonderheiten der Gebäude vor und stehen anschließend für Fragen zur Verfügung. Im Niedersachsen nehmen 92 Häuser am Tag der Architektur teil, viele davon befinden sich im direkten Bremer Umland.

Unter den Bauwerken, die Interessierte besichtigen können, ist unter anderem das neue Wohnquartier an der Stephanibrücke, das durch seine Nähe zur Innenstadt und zur Weser nach Angaben der Architektenkammer ein exklusiver Stadtbaustein ist.

Ein spezielles Bootshaus

Der Segelverein Weser in Peterswerder hat im vergangenen Jahr in seinem Bootshaus eine Gastronomie eingerichtet. Das Bootshaus selbst ist aus dem Jahr 1865. Wie Neu und Alt zusammenpassen, können Besucher dort sehen. Ebenfalls in Peterswerder zu besichtigen ist der Hochwasserschutz am Weserstadion, der nicht nur vor Überflutung schützen soll, sondern durch eine große Wiese mit Sitzgelegenheiten außerdem zum Verweilen einlädt.

Auch drei Schulen bieten Führungen durch ihre Neubauten an: die Ganztags-Grundschule an der Gete, die Oberschule Kurt-Schumacher-Allee und die Oberschule Lehmhorster Straße. Das Gemeindezentrum Unser Lieben Frauen im Stadtteil Schwachhausen und das Passivhaus in Findorff sind beide 2017 fertig geworden und öffnen ebenfalls ihre Türen. In Walle gibt es zudem eine Führung auf den seit Kriegsende stehen gebliebenen Grundmauern des ehemaligen Wasserturms, in dem jetzt eine Wohnanlage mit 42 Seniorenwohnungen entstanden ist.

In Bremerhaven kann unterdessen an einer Führung durch das Spiralenhaus in Wulsdorf teilgenommen werden. Seit 1999 investiert die Stadt in diesen Stadtteil, um dort die Lebensbedingungen zu verbessern. Zusätzlich zu den Führungen gibt es auch Vorträge und Ausstellungen zum Thema Architektur.

An diesem Donnerstag, 21. Juni, hält Ritz Ritzer vom Münchner Bogevischs Büro um 19 Uhr in der Kunsthalle einen Vortrag zum Thema "Neue Standards. Zehn Thesen zum Wohnen". Im Zentrum für Baukultur (Am Speicher Xl 1) werden am Sonntag, 24. Juni, in der Ausstellung "For Example. New Polish House" neun architektonisch anspruchsvolle Einfamilienhäuser gezeigt, die als jüngstes Beispiel der Architekturbestrebungen in Polen dienen.

Eine weitere Ausstellung, die ebenfalls am Sonntag besichtigt werden kann, ist die zum Bremer Wohnbaupreis 2018 im Wilhelm-Wagenfeld-Haus (Am Wall 209). Die Ausstellung zeigt die 50 eingereichten Bewerbungen aus Bremen und Bremerhaven. Bis Sonntag wird dort zudem die Wanderausstellung des Bundes Deutscher Architekten zu sehen sein, die zehn Thesen zum Wohnen vorstellt.

Studierende zeigen ihre Arbeit

Die School of Architecture der Hochschule Bremen stellt zusätzlich vom 29. Juni bis 13. Juli ihre Austellung "Interspace – die kreative Stadt" vor. Die Studierenden der School of Architecture Bremen und die des Studiengangs Integriertes Design der Hochschule für Künste entwickelten innerhalb eines offenen Workshops Vorschläge für eine kreative Stadt. Die Besucher können den Studierenden bei ihrer Arbeit über die Schulter schauen, Fragen stellen und sich miteinbringen. Die Präsentation findet im Anschluss an die Arbeitsphase am 30. Juni statt.

Die Broschüre zum Tag der Architektur mit allen Informationen zu den Objekten und den Zeiten der Führungen können bei der Architektenkammer Bremen kostenfrei angefordert werden: telefonisch unter 16 26 89, per Fax an die 30 26 92 oder per E-Mail an info(at)akhb.de. Auch über die Internetseite der Architektenkammer Bremen unter www.akhb.de und die App zum Tag der Architektur gibt es weitere Informationen.