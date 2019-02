Ab dem 21. Februar ist Dirk Böhling als "Soldaten-Norbert" in der Schauburg zu sehen. Dann startet "Der Goldene Handschuh" deutschlandweit in den Kinos. (Frank Thomas Koch)

Wenn man Dirk Böhling im Viertel oder sonstwo in der Stadt trifft, dann trifft man auf einen freundlichen, aufgeräumten Menschen, eher so der Typ „Gute-Laune-Bär“. Klar, er kann auch anders, von Berufs wegen dann meistens, Böhling ist ja Schauspieler. Dass er es ganz anders kann, zeigt der Wahlbremer als „Soldaten-Norbert“ in der Verfilmung des Heinz-Strunk-Romans „Der goldene Handschuh“ von Fatih Akin.

Der Film ist ebenso wie das Buch nichts für Zartbesaitete, erzählt wird die Lebensgeschichte des Fritz Honka. Der mordete sich in den 70er-Jahren durch St. Pauli, erwürgte und zersägte vier Frauen. An diesem Sonnabend feiert der „Goldene Handschuh“ in Berlin Weltpremiere, er läuft im Wettbewerb der Berlinale, Böhling ist wie das gesamte Ensemble dabei. Es ist nicht der erste Rote Teppich, über den er in seiner Karriere schon gelaufen ist, aber es ist einer, wenn nicht der, bedeutendste. „Diese Premiere ist für mich etwas Besonderes, und ich werde mit Sicherheit total aufgeregt sein“, sagt Böhling einige Tage vor der Premiere.

Ausgestoßen und ignoriert von der Gesellschaft

„Unglaublich“, dieses Wort fällt oft, wenn der 54-Jährige über die Dreharbeiten mit dem deutschen Starregisseur („Gegen die Wand“, „Tschick“, „Aus dem Nichts“) erzählt. Schon die Einladung zum Casting empfand er als Kompliment, und dass er dann tatsächlich im Sommer 2018 als Teil der Stammbesetzung der Kneipe, die Buch und Film den Namen gab, am Tresen saß, mit halb abgeklebter Brille, Hörgerät und stierem Blick: „Das ist die Sahnehaube meines bisherigen Schaffens. Mein erster großer Kinofilm.“

„Soldaten-Norbert“ also, ein früherer SS-Mann und Fremdenlegionär. Zusammen mit „Tampon-Günther“, „Nasen-Ernie“ und „Dornkaat-Max“ und Wirt Herbert Nürnberg gehört er zur Stammbesetzung des Handschuhs. Ihre zweiteiligen Spitznamen tragen sie wie andere ihre Adelstitel, auch, um zu vergessen, dass sie eigentlich Gestrandete sind, ausgestoßen und ignoriert von der Gesellschaft. „Ich sage und tue Dinge in dem Film, die sehr befremdlich sind. Soldaten-Norbert ist eine traurige Figur, ein Unsympath“, sagt Böhling über den Mann, den er an insgesamt neun Drehtagen verkörperte. „Den möchte man nicht zum Freund haben.“ Regisseur Akin dagegen schon, die Arbeit mit ihm beschreibt Böhling als „großen Glücksfall“ für einen Schauspieler. „Fatih ist ein Menschenfänger. Er hat klare Vorstellungen, bleibt aber offen für den Moment.“

Gedreht wurde überwiegend in einer Lagerhalle („in dem heißen Sommer waren wir echt froh darüber“), aber mit seiner Tresen-Crew, darunter Hark Bohm und Uwe Rohde, besuchte Böhling auch die echte Kneipe gleich um die Ecke der Reeperbahn am Hamburger Berg. „Das war ein Gänsehautmoment.“ Genau wie die „Bild“-Zeitung vom 30. November 1976 mit Honka-Schlagzeile, die als Requisit herumlag. „Das war mein zwölfter Geburtstag. Das hat mich dann wieder daran erinnert, dass ich den ganzen Fall von Fritz Honka ja damals auch mitbekommen hatte. Ich weiß noch, dass uns das als Kinder beschäftigt hat.“

Diese Spannung zwischen heiler Kindheitswelt und gesellschaftlichen Abgründen war es auch, die Böhling während der Dreharbeiten am nachhaltigsten fasziniert hat. Schlaghosen, Bonanzaräder und Musikboxen als Kulisse, die Schlagermusik im Hintergrund und dazu das Wissen, dass sie nicht irgendeinen fiktiven Horrorstoff verfilmten, sondern reale Geschichte. „Normalerweise denke ich wie viele andere Menschen meines Alters auch an die 70er-Jahre immer mit dieser Prilblumen-Verklärung“, sagt Böhling. „Durch den Film merkt man, dass es auch anders sein konnte.“

Verlosung

Wir verlosen 2 x 2 Karten für die Bremen-Premiere des „Goldenen Handschuh“ am Donnerstag, 21. Februar, um 17.30 Uhr in der Schauburg. Dann werden auch Dirk Böhling sowie weitere Gäste anwesend sein. Schreiben Sie bis Sonntag, 10. Februar, 12 Uhr, eine E-Mail mit dem Betreff „Goldener Handschuh“ und Ihrem Namen, Ihrer Anschrift und Telefonnummer an die E-Mail-Adresse lokales(at)weser-kurier.de. Unter allen Teilnehmern ermitteln wir am Montag, 11. Februar, per Zufallsprinzip die Gewinner. Sie werden telefonisch benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.