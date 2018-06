Sie sind Klassenkameraden: Or Goren und Lorraine Jiryes gehen zur Leo-Baeck-Schule in Haifa, die sich für die Verbesserung jüdisch-arabischer Beziehungen einsetzt. (Christina Kuhaupt)

Or Goren sitzt im Präsidentenzimmer der Bürgerschaft. An seinen dunklen Anzug hat der Jugendliche die Flagge seines Heimatlandes gesteckt: blaue Streifen, ein Stern in der Mitte, weißer Hintergrund. „Ich glaube daran, dass Gott uns auf die Erde gesetzt hat, damit wir sie zu einem besseren Ort machen. Dazu gehört auch der Frieden.

Frieden kommt in jedem jüdischen Gebet vor, morgens, mittags und abends“, sagt Or mit energischer Stimme. Er stammt aus Haifa, einer Stadt im Norden Israels, direkt am Mittelmeer.

Seit 30 Jahren unterhält Bremen eine Städtepartnerschaft mit Haifa. Schüler kommen her, Schüler fahren hin, auch die Politiker der beiden Städte besuchen sich. Oft stecken hinter diesen Austauschtreffen die Deutsch-Israelische Gesellschaft und die Bremische Bürgerschaft, so ist es auch beim Besuch der zwei Jugendlichen.

„Diese beiden Menschen symbolisieren ein Stück israelischer Geschichte, sie ist arabische Christin und er jüdischer Israeli“, sagt Bürgerschaftspräsident Christian Weber, als er die Besucher vorstellt. Es ist nicht selbstverständlich, dass die beiden Schüler auch Klassenkameraden sind. Lorraine und Or gehen auf die Leo-Baeck-Schule in Haifa, die für ein liberales Judentum steht und sich stark für die Verbesserung jüdisch-arabischer Beziehungen einsetzt.

„Es gibt viele Programme für Juden und Araber“, sagt Lorraine. Zum Beispiel jetzt – während des muslimischen Fastenmonats Ramadan. „Wir besuchen arabisch-muslimische Siedlungen und essen gemeinsam, wenn die Sonne untergegangen ist“, erzählt sie. Dabei würden sie vor allem eines lernen: dass alle Menschen gleich sind.

„In unserer Schule ist die Mehrheit der Kinder jüdisch“, berichtet Lorraine. Ihre besten Freunde seien alle Juden, auch wenn im Gaza-Streifen der Konflikt zwischen Palästinensern und Israelis lodert. „Wir lesen und reden viel darüber“, sagt sie. Und selbst wenn sie sich nicht immer einig seien, die Freundschaft könne das nicht zerstören.

Erst Diplomat und dann Politiker

Als sie vier Jahre alt war, habe ihre Familie in einem Frauenhaus ausgeholfen, Lorraine spielte dort mit den Kindern. „Ich sah, wie glücklich sie das gemacht hat, und dachte, wenn sie glücklich sind, bin ich das auch.“ Wenn Lorraine mit der Schule fertig ist, will sie benachteiligten Jugendlichen helfen. Or will Diplomat werden. Und dann Politiker in Israel.

„Mein Ziel ist es, alles für den Frieden zu tun. Ich weiß, es ist kein leichtes“, sagt der Jugendliche. Aber als Israeli, und auch als Palästinenser, habe man nicht den Luxus, sich aus der Politik raushalten zu können. In Bremen haben Lorraine und Or mehrere Schulen besucht und auch mit einer Gruppe Studenten gesprochen.

„Es war wirklich erstaunlich, wie informiert die meisten Schüler waren“, findet Lorraine. Deutschland hatten beide schon vorher einmal besucht. „Ich liebe es, hier zu wandern“, sagt Lorraine. Sie war schon in den Alpen und im Schwarzwald unterwegs. Und etwas gefällt ihr besonders hier: „Ich wurde dafür schon ausgelacht, aber ich liebe das Essen von „Nordsee““, sagt sie schmunzelnd.

Or nickt zustimmend. Er war bereits mit einem Freund in Deutschland. Dabei hat er nicht nur touristische Attraktionen und deutsche Restaurant-Ketten besucht, sondern auch ein früheres Konzentrationslager. „Ich wurde oft gefragt, seit ich hier bin, weil ich jüdisch bin: Wie fühlst du dich in Deutschland angesichts der dunklen Vergangenheit?“ Darauf habe er immer gesagt: „Ich bin hier, das ist die Antwort.“

Der Holocaust werde stets Teil der Geschichte beider Länder sein, aber Deutschland habe sich nie vor der Verantwortung für die Tragödie gedrückt, sondern die Vergangenheit aktiv aufgearbeitet. Am Sonntagabend geht es für sie zurück nach Haifa, aber vorher haben sie noch einiges an Programm vor sich: Zum Beispiel kommen sie am Sonntag um 13 Uhr ins Foyer des Kleinen Hauses im Theater Bremen. Die Veranstaltung ist offen für jeden.