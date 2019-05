Die sogenannten Löschgruppenfahrzeuge haben jeweils einen Wert von gut 260 000 Euro. (Christina Kuhaupt)

Gut 30 beziehungsweise 35 Jahre haben die Löschfahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehren in Seehausen und Arsten mittlerweile ihren Dienst getan. Nun war es an der Zeit, diese Wagen zu ersetzen. Am Mittwoch hat Innensenator Ulrich Mäurer (SPD, 2.v.r.) im Beisein von Karl-Heinz Knorr, Leiter der Feuerwehr Bremen, zwei neue Einsatzwagen übergeben: eines an Michael Klinge (l., Freiwillige Feuerwehr Arsten) und eines an Klas Radanke (Freiwillige Feuerwehr Seehausen). Die sogenannten Löschgruppenfahrzeuge haben nach Angaben des Innenressorts jeweils einen Wert von gut 260 000 Euro.