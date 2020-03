Großeinsatz der Feuerwehr in Findorff am vergangenen Sonntag: In einem Reihenhaus an der Eichenberger Straße brannte der Dachstuhl aus. Gut 50 Einsatzkräfte waren vor Ort. (Marcel Gabor)

Feuerwehrleute im Land Bremen sollen besser vor giftigen Schadstoffen im Brandrauch geschützt werden – nicht nur am Einsatzort, sondern vor allem auch in den Feuerwachen. Die CDU-Fraktion hat einen Dringlichkeitsantrag für die Bürgerschaftssitzung in der nächsten Woche eingereicht: Darin fordert sie die Einführung von Hygienekonzepten in den Wachen der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehren in Bremen und Bremerhaven bis Ende 2020.

Gemeint ist eine sogenannte Schwarz-Weiß-Trennung in den Feuerwachen, die strikte räumliche Aufteilung in reine und nicht-reine Bereiche. In reinen Bereichen darf keine kontaminierte Kleidung getragen werden. „Eine Anerkennung bestimmter Krebsleiden als Berufskrankheit ist ein wichtiger Schritt, wir setzen bei der Prävention an, damit das Risiko soweit wie möglich reduziert wird. Dieser Verantwortung muss der Senat gerecht werden“, fordert der innenpolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Marco Lübke.

Mehr zum Thema Antrag von Rot-Grün-Rot Höheres Krebsrisiko für Feuerwehrleute Laut Studien haben Feuerwehrleute ein höheres Krebsrisiko durch Brandrauch. Rot-Grün-Rot fordert in ... mehr »

Wie der WESER-KURIER berichtete, fordern die Regierungsfraktionen von Linken, SPD und Grünen den Senat ebenfalls in einem Antrag auf, sich im Bund für die Anerkennung von Krebs bei Feuerwehrleuten einzusetzen. Die Fraktionen verweisen auf internationale Studien, wonach Feuerwehrleute ein höheres Krebsrisiko durch Schadstoffe im Brandrauch haben. Die Stoffe lagern sich unter anderem auf Materialien sowie der Haut ab und gelangen von dort in den Blutkreislauf. In diesem Jahr bekommen zunächst die Einsatzkräfte der Bremer Berufsfeuerwehr und später die Freiwilligen Feuerwehren eine neue Ausrüstung, die besser vor den krebserregenden Schadstoffen schützen soll.

Hygienekonzepte mit einer Schwarz-Weiß-Trennung

Feuerwehr-Chef Karl-Heinz Knorr und Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) hatten im vergangenen Jahr angekündigt, dass in den Wachen Hygienekonzepte mit einer Schwarz-Weiß-Trennung eingeführt werden sollen. Ein Feuerwehr-Sprecher teilte mit, dass dies in einigen Wachen bereits sukzessive umgesetzt werde. Das geht der CDU-Fraktion nicht schnell und konsequent genug, vor allem auch bei den Freiwilligen Feuerwehren sieht Lübke erheblichen Bedarf: „Viele Wachen erfüllen die baulichen Mindestvoraussetzungen für ein Hygienekonzept nicht, Arbeitsräume und Sozialräume sind häufig nicht getrennt.

Die Sozialräume werden zudem auch öffentlich genutzt, etwa für Beiratssitzungen oder Tage der offenen Tür“, so der Bürgerschaftsabgeordnete. Dadurch könnten auch zivile Personen gefährdet sein. Außerdem seien die Gerätehäuser oft unzureichend mit Wasch- und Reinigungsplätzen für Stiefel, Helme und andere Ausrüstungsteile ausgestattet, nicht jede Wache verfüge über eine Waschmaschine.