Wenn Patryk Wroblewski gegen 7 Uhr zur Arbeit kommt, braucht er erst mal einen Kaffee. Der Kaffeekocher steht direkt hinter seinem Arbeitsplatz, der Weg zum Muntermacher ist dennoch alles andere als kurz. Schließlich muss er erst einmal eine Menge Leitern steigen, um zu seinem Arbeitsplatz zu kommen. Genau genommen: 45 Meter nach oben.

„Angst darf man nicht haben.“ Sonst könne er seine Arbeit nicht machen, sagt Patryk Wroblewski. Sein Beruf: Kranfahrer. „Bei meinem ersten Mal, das war auf einem 150-Meter-Kran, war mir etwas mulmig“, sagt er. Die Angst sei aber nach wenigen Minuten gewichen – und seither nie zurückgekehrt, egal bei welcher Krangröße.

Auch Wind und Wetter machten ihm nichts aus. Bei bis zu 45 Kilometern pro Stunde Windgeschwindigkeit gerät der Kran schon mal gehörig ins Wanken. Bei noch stärkeren Winden darf er nicht weiterarbeiten.

Patryk Wroblewski bedient seit 2008 die großen Baukräne. Zuvor arbeitete der heute 39-Jährige bei Baustellen noch auf dem ­Boden. Ein befreundeter Kollege, erzählt er, habe ihm den Arbeitsplatz auf einem 150 Meter hohen Kran gezeigt. Wroblewski fand schnell Gefallen daran: 170 Praxisstunden und eine ­Prüfung später hatte er seinen Kranführerschein. Derzeit arbeitet er auf der Baustelle neben dem Jacobs-Firmensitz an der kleinen Weser.

Patryk Wroblewskis Arbeitstag hat acht Stunden. Seine Mittagspause legt er, wie es gerade in den Ablauf passt. Zu tun ist immer etwas. Was genau, erfährt er meist spontan. Vor Dienstbeginn gibt es eine kurze, grobe Besprechung mit dem zuständigen Polier, also dem Baustellenleiter, die konkreten Aufgaben erhält er per Funk. Die Arbeiter auf der Baustelle sagen ihm, wenn Material von einer Stelle zu einer anderen geräumt oder ein Lkw abgeladen werden muss. Viel Luft zwischen den einzelnen Aufgaben gebe es nicht, und aufschieben könne man sie in der Regel auch nicht.

Viel Zeit für die Pause oder einen Toilettengang bleibt nicht. Meist verlässt Patryk Wroblewski seine Kranführerkabine deshalb auch erst wieder, wenn Feierabend ist. Deshalb hat er alles Nötige in luftiger Höhe parat: Neben der Kaffeemaschine auch einen Sandwichtoaster und Cornflakes in einem kleinen Regal. Auf manchen Baustellen habe er auch ein Dixi-Klo auf seinem Kran.

Einsam fühle er sich in seinem Führerhaus nicht. Per Funk ist er ständig im Gespräch mit den Kollegen auf dem Boden und in den anderen Kränen. Das ist wichtig, damit keine Unfälle passieren. Sein jetziger Kran hat keine Kamera, deshalb braucht er Hilfe, um in nicht einsehbaren Stellen zu manövrieren. Mit den anderen Kranführern spricht er sich ab, damit sich die gelben Stahlkolosse nicht in die Quere kommen.

Bei so vielen Stimmen im Ohr sei es nicht immer einfach, konzentriert zu bleiben, sagt Wroblewski, der sich bei jeder neuen Baustelle an einen neuen Kran gewöhnen muss. Das sei die größte Herausforderung in seinem Beruf.

Mit zwei Joysticks bewegt er den gelben Riesen – einer für die Seilwinde und einer für die Ausrichtung. Jede kleine Bewegung will wohlüberlegt sein. Denn: Durch die Länge des Seils, an dem die Last hängt, wird aus kleinen Bewegungen schnell eine große Schwingung. Patryk Wroblewski sagt: „Das Gefühl für den Kran ist mir in Fleisch und Blut übergegangen.“