Eric Schweitzer, Präsident der Industrie- und Handelskammer (r.), überreicht Marc Tetzlaff den Preis. (DIHK/Jens Schicke)

Der beste deutsche Tierpfleger-Auszubildende kommt aus Bremerhaven. Marc Tetzlaff vom Zoo am Meer wurde jetzt bei der Ehrung der bundesweit besten Azubis ausgezeichnet. Insgesamt wurden 215 Preisträger gewürdigt. Es sind die Besten des Jahrganges 2018 unter 300.000 Auszubildenden in 205 Berufszweigen. Die Laudatio hielt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Barbara Schöneberger moderierte den Abend.

Der gebürtige Schweriner Tetzlaff erkannte seine besondere Leidenschaft für Tiere schon früh. und so stand sein Berufswunsch bereits lange fest. Bei seiner Suche nach einem Ausbildungsplatz stieß er auf den Zoo am Meer. Am 1. August 2015 begann er dort seine dreijährige Ausbildung zum Tierpfleger der Fachrichtung Zoo.

Schon zu Beginn der Ausbildung habe Marc Tetzlaff mit "außergewöhnlichen Fähigkeiten" zu überzeugen gewusst, betont Zoo am Meer-Direktorin Heike Kück. Im Juni schloss Tetzlaff seine Prüfung zum Zootierpfleger ab. Er wird der Einrichtung in Bremerhaven noch bis Juli 2019 erhalten bleiben. Dann wechselt er in das „Endangered Primate Rescue Center (EPRC)“ in Vietnam, teilt der Zoo am Meer mit.