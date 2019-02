Polizeieinsatz im Bremer Steintorviertel

Besucher in Helenenstraße bedroht

Marcel Auermann

Die Polizei ist am frühen Sonnabendmorgen mit mehreren Einsatzkräften in die Helenenstraße im Steintorviertel ausgerückt, wie die Pressestelle am Sonntag mitteilte.