Der Schweizer Polizei sind in den vergangenen Wochen gleich mehrfach Trickbetrüger ins Netz gegangen, die mit der Masche „falscher Polizist“ versucht haben, älteren Menschen Bargeld und Schmuck abzunehmen. Über die Hälfte der Festgenommenen stammt aus der Region Bremen. Nichts anderes als die Bestätigung dessen, was die Bremer Polizei schon im vergangenen Jahr dem WESER-KURIER eingeräumt hatte: Bremen ist für diese Art von Betrug von „deutlicher überregionaler Bedeutung“.

Kriminalkommissär Peter Gill, Medienchef der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt, berichtet von einer regelrechten Welle von Betrugsversuchen, die seit Ende 2017 über Basel und die gesamte Schweiz schwappt. Hieß es in einer Pressemitteilung am 1. Dezember noch, der Schaden betrage „mehrere Tausend Franken“, so war Mitte Dezember bereits von einer Schadenssumme die Rede, die „nahezu eine Million Franken“ erreicht habe. „Bei der Notrufzentrale der Polizei gehen manchmal 50 bis 80 Anrufe pro Tag ein, in denen uns aufmerksame Bürger von Betrugsversuchen berichten.“

Hälfte aus der Region Bremen

Die Masche folgt dabei dem in Bremen seit etwa drei Jahren bestens bekannten Muster. Am Telefon melden sich vermeintliche Polizisten, gaukeln ihren Opfern vor, dass deren Bargeld und Wertsachen in Gefahr seien und sie diese deshalb zur Sicherheit einem Kollegen aushändigen sollten, den man vorbeischicken würde. Die Betrüger gingen am Telefon mit hoher Aggressivität vor, berichtet Gill, der von „bestens organisierten Profis“ spricht. Wofür auch der Einsatz des sogenannten Call ID-Spoofings spricht: Obwohl die Anrufe aus dem Ausland stammen, sehen die Opfer im Display ihres Telefons die Nummer einer heimischen Polizeiwache.

Allein die Polizei in Basel konnte zuletzt neun Täter festsetzen. Keiner davon war Schweizer, sagt Gill. Drei seien Deutsche, zwei Türken, drei Mazedonier. Aber etwa die Hälfte von ihnen stamme aus der Region Bremen.

Einer der Festgenommenen hätte im Januar in Bremen wegen räuberischer Erpressung angeklagt vor dem Landgericht erscheinen sollen. Dieser Termin platzte, aber auch in der Schweiz droht dem Mann nun Ungemach. Denn auch wenn es sich bei allen Festgenommenen „nur“ um sogenannte Abholer handelte, also um die unterste Ebene innerhalb der Betrugshierarchie, „bringen wir die hier vor Gericht“, betont Kriminalkommissär Gill. Die Schweiz fahre da eine strikte Linie. Alle Tatverdächtigen wurden nach ihrer Festnahme dem Haftrichter vorgeführt, der konsequent Untersuchungshaft verfügte. „Das gibt uns bis zu drei Monate Zeit für die Ermittlungen“, erklärt Gill. Anschließend bestehe die Möglichkeit, die U-Haft zu verlängern. Man müsse natürlich die Verhältnismäßigkeit zur zu erwartenden Strafe im Blick haben. „Aber wir versuchen schon, sie bis zur Gerichtsverhandlung in U-Haft zu behalten.“

811 Fälle in Bremen

In Bremen weiß man von den Vorgängen in der Schweiz, man stehe mit den Kollegen anlässlich internationaler polizeilicher Rechtshilfe im Austausch, berichten Bremens Kripo-Chef Daniel Heinke und der zuständige Kommissariatsleiter. In der gesamten Schweiz seien es sogar 15 Festnahmen seit Dezember. Neun davon stammten aus Bremen, dem Bremer Umland oder hätten zumindest mal in Bremen gewohnt. „Bremen ist ein Hotspot, wir haben hier einen Schwerpunkt der ansässigen Täter beziehungsweise Täterkontakte“, sagt Heinke.

Insgesamt seien in ganz Deutschland ansteigende Fallzahlen zu verzeichnen, weiß der Leiter der Kriminalpolizei über Kontakte zu anderen Polizeidienststellen zu berichten. Nicht flächendeckend, aber es würden sich immer wieder Zentren herausbilden, tendenziell meist Großstädte.

Auch Bremen ist betroffen. 811 registrierte Fälle schlugen hier für 2017 zu Buche, in 788 davon blieb es allerdings beim Versuch. Im Jahr zuvor waren es 288 Fälle, wovon 265 im Versuchsstadium endeten. Dies entspräche dem bekannten Muster, schon allein über die Masse der Anrufe – zumeist getätigt aus Callcentern in der Türkei – zum Erfolg zu kommen.

Zusammenarbeit mit Niedersachsen

Die Abholer würden dabei in der Regel regional rekrutiert. Es gebe aber durchaus auch die Variante, dass Abholer von Bremen aus durch die gesamte Republik geschickt würden, berichtet Heinke. „Die Branche ist sehr mobil, flexibel, arbeitet nach betriebswirtschaftlichen Faktoren und nutzt dabei bewährte Netzwerke.“ Mit der klassischen örtlichen Polizeiarbeit sei dem nicht beizukommen, es bedürfe länderübergreifenden Ermittlungsgruppen und der Einbindung des Bundeskriminalamtes.

Was möglich sei, zeige die Zusammenarbeit mit Niedersachsen. Die habe erst vor Kurzem zu vier Festnahmen in Bremen geführt. Und dabei seien nicht nur Abholer, sondern auch mutmaßliche Angehörige aus der mittleren Hierarchieebene der Verbrecherbande geschnappt worden, freut sich Heinke über die gelungene länderübergreifende Kooperation bei der Verfolgung falscher Polizisten.