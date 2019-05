Am Landgericht Bremen hat am Donnerstag der Prozess gegen einen 49-jährigen Bremer begonnen. Er wird mit betrügerischen Autoverkäufen im Internet in Verbindung gebracht. (CARMEN JASPERSEN/DPA)

Der 49-jährige Bremer ist Türke. Aber wichtig ist ihm das nicht. „Viele Leute halten mich ohnehin für einen Russen oder Polen, wenn sie mich sehen“, sagt der Mann achselzuckend auf die Frage des Richters nach seinem gefälschten polnischen Pass. Er habe sich halt eine neue Existenz aufbauen wollen. Mit seinem eigenen Namen sei das nicht mehr möglich gewesen. „Schufa-Probleme“, erklärt er. „Aber mit dem Pass bin ich als Pole durchgegangen.“

Und so konnte er sich denn problemlos in Bremen anmelden, Konten eröffnen, Büroräume mieten, ein Gewerbe anmelden und einen Telefonvertrag für die neu gegründete GmbH abschließen, erzählt der Mann am Donnerstag vor dem Landgericht. „Der falsche Pass wurde von allen akzeptiert.“

Aber es ist nicht der 49-Jährige, der angeklagt vor Gericht steht. Er wird lediglich als Zeuge gehört, soll als Strohmann für einen 39-jährigen Bremer fungiert haben. Dem wirft die Staatsanwaltschaft insgesamt zehn Straftaten vor, darunter gewerbsmäßigen Betrug. Mehrfach soll er über das Internet-Portal mobile.de hochwertige Pkw verkauft haben, ohne die Wagen tatsächlich zu besitzen. Für einen Audi A 4 überwies ihm ein Käufer aus Norwegen 35 000 Euro und 56 000 Euro ein Tscheche für einen Mercedes. Etwas vorsichtiger war der Käufer eines BMW, er überwies lediglich eine Anzahlung – 17 500 Euro.

Falscher Pass als Türöffner

Das Geld landete auf einem der Bankkonten, die der Zeuge kurz zuvor mit dem falschen Ausweis eröffnet hatte. Die gefälschten Papiere aus Polen soll ihm zuvor der Angeklagte besorgt haben, sagt die Staatsanwaltschaft. Und der sei es dann auch gewesen, der dieses Geld abgehoben beziehungsweise weiterüberwiesen habe.

Der 49-jährige Zeuge will von diesen Machenschaften nichts gewusst haben. Er habe sich lediglich eine neue Existenz aufbauen wollen. „Arbeitslos, geschieden, Kinder, Alimente ..., alles ging den Bach runter“, schildert er den Richtern seine damaligen Lebensumstände. Der Angeklagte habe ihm in dieser Situation helfen wollen, indem er ihm den falschen Pass besorgte. „Wir wollten zusammen etwas aufbauen. Eine Logistik-Firma – ich sollte Geschäftsführer sein.“ Nur dafür habe er unter dem falschen Namen ein Gewerbe angemeldet, eine Wohnung als Büroraum gemietet und die Konten eröffnet.

Die Vernehmung des Zeugen ist ein zähes Unterfangen. Er erzählt nicht, sondern sagt nur, wonach er explizit gefragt wird und auch dies meist nur einsilbig. Dass er sich dabei mehr und mehr in Widersprüche verstrickt und eine Geschichte präsentiert, die hinten und vorne nicht stimmen kann, bringt ihn nicht aus der Fassung.

Ebenso wenig scheint ihm klar, dass seine Aussagen in diesem Prozess in erster Linie dazu dienen, die genaue Position des Angeklagten innerhalb einer Betrugsmaschinerie auszumachen, die an diesem ersten Verhandlungstag erst nach und nach an Konturen gewinnt. Denn mitgewirkt haben dabei augenscheinlich nicht nur der Angeklagte und der als Zeuge vernommene 49-Jährige. Auch zwei Brüder sollen bei der Gründung der Firma eine Rolle gespielt haben. Die tauchen in den Schilderungen des Zeugen zunächst nur ganz am Rande auf, rücken dann aber auf Nachfrage der Verteidigung mehr ins Zentrum der betrügerischen Vorgänge.

Herausgearbeitet wird am Donnerstag schließlich auch, dass nachdem die betrügerische Firma aufgeflogen und deren gesamten Unterlagen beschlagnahmt waren, sowohl der Angeklagte als auch besagtes Brüderpaar dem Zeugen jeweils 10 000 Euro geboten haben, wenn er gegenüber der Polizei ihre Namen raushält und alles auf seine Kappe nimmt. Auch hiermit rückt der Zeuge erst auf wiederholtes Nachfragen raus, räumt schließlich aber sogar ein, dass er auf diesen Deal eingehen wollte. Letztlich sei das Geld dann aber nicht geflossen, beteuert der 49-Jährige.

Der Prozess wird am Dienstag, 14. Mai, um 9.30 Uhr fortgesetzt.