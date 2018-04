Die Polizei Bremen hat am Dienstagabend einen Mann festgenommen, der betrunken und ohne Fahrerlaubis mit einem gestohlenem Auto unterwegs war. Nach Polizeiangaben meldete sich gegen 23 Uhr ein Zeuge über den Notruf und gab an einen angetrunkenen Mann dabei beobachtet zu haben, wie dieser in ein Auto stieg. Die Polizei leitete daraufhin eine Fahndung ein und entdeckte den Fahrer auf dem Westerdeich.

Die Beamten stellten fest, dass der 29-jährige Mann nicht nur ohne Fahrerlaubnis unterwegs war, sondern das Auto auch noch drei Tage zuvor als gestohlen gemeldet wurde. Nach Polizeiangaben ergab der Atemalkoholtest einen Wert von 1,3 Promille. Zudem gab der 29-Jährige an einen Joint geraucht zu haben. Bei der Überprüfung des Mannes stellte sich dann auch noch heraus, dass drei Haftbefehle gegen den Mann vorlagen. Schlussendlich wurde er direkt in die Justizvollzugsanstalt gebracht. (haf)