Betrunken und unter Drogen: 32-Jähriger schießt am Bremer Hauptbahnhof in die Luft

Michael Rabba

Die Polizei hat am Mittwochnachmittag in der Bremer Theodor-Heuss-Allee einen 32 Jahre alten Mann festgenommen, der zuvor am Hauptbahnhof mit einer Gaspistole in die Luft geschossen hat.