50.000 Euro Schaden

Betrunkene fährt Slalom durch Walle

Eleni Maurischat

Ein 65-Jährige sorgte am Sonntagmorgen in Walle für Aufsehen, als sie betrunken und in Schlangenlinien durch den Stadtteil fuhr. Dabei beschädigte sie mindestens zehn Autos.