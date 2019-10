Zwischen Brinkum und Arsten

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Betrunkener 54-Jähriger fährt in Baustelle auf der A1

Auf der A1 in Richtung Hamburg ist es am Freitagabend zu einem Unfall gekommen. Ein stark alkoholisierte 54-Jähriger fuhr in eine Baustelle - und anschließend seelenruhig nach Hause.