Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 10.500 Euro. (Polizei Bremen)

Ein betrunkener 23-Jähriger ist am frühen Donnerstagmorgen in Bremen-Gröpelingen in ein Schaufenster eines Modegeschäftes in der Schragestraße gefahren. Wie die Polizei mitteilt, meldete ein Zeuge um 3.20 Uhr den ungewöhnlichen Vorfall.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, lief der Motor des Autos, der Fahrer schlief tief und fest. Er saß noch angeschnallt auf dem Fahrersitz.

Der Fahrer weigerte sich auszusteigen

Nachdem der unverletzte Mann aufwachte, weigerte er sich hartnäckig aus dem Wagen auszusteigen. Laut Polizei gab er an, lieber weiter schlafen zu wollen. Schließlich gelang es den Polizisten mit vereinten Kräften den stark nach Alkohol riechenden Mann aus dem Auto zu zerren.

Das Ergebnis des Atemalkoholtests: ein Wert von 1,3 Promille. Der Fahrer wurde zur Vorsorge in ein Krankenhaus gebracht, wo er ein Blutabnahmetest durchführen sollte.

Unfallursache noch unklar

Der Führerschein des jungen Bremers wurde beschlagnahmt. Nach Angaben der Polizei wird nun gegen ihn ermittelt - wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Der Sachschaden wird auf rund 10.500 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt derzeit, wie es überhaupt zu dem Unfall gekommen ist.