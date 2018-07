Die Straßenbahn der Linie 4 Richtung Arsten erfasste den Mann. (Symbolbild) (Christian Walter)

In Bremen-Obervieland ist es in der Nacht von Montag auf Dienstag zu einem Unfall gekommen. Ein 33-Jähriger hatte sich gegen 0.20 Uhr betrunken in einen eingezäunten Kurvenbereich an der Theodor-Billroth-Straße auf die Straßenbahnschienen gesetzt. Der Fahrer der Linie 4 in Richtung Arsten konnte trotz Notbremse nicht mehr rechtzeitig stoppen.

Durch die Kollision erlitt der 33-Jährige schwerste Verletzungen und kam in ein Krankenhaus, wo festgestellt wurde, dass er unter starkem Alkoholeinfluss stand. Der 57-jährige Fahrer der Bahn erlitt einen Schock. Die Ermittlungen dauern noch an. (hee)