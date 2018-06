Der Mann stiegt an der Bushaltestelle Lohmannstraße ein. (Christian Walter)

Am Donnerstagmittag alarmierte ein Busfahrer in Bremen-Findorff die Polizei als ein Mann mit einer Waffe in den Bus stieg. Als die Beamten den Mann kurze Zeit später festnahmen, stellte sich heraus, dass es sich um ein Luftgewehr handelte.

Der 52-Jährige war zu dem Zeitpunkt alkoholisiert - Munition hatte er ebenfalls dabei. Die Waffe wurde als Beweismittel sichergestellt. Der Mann hatte keine Besitzerlaubnis, die für ein Luftgewehr allerdings notwendig ist. Gegen ihn wird wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. (hee)