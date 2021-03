Ein Raucher zieht an einer Zigarette. Österreich dürfte nach monatelangem Hickhack nun doch wie viele andere europäischen Länder ein generelles Rauchverbot in der Gastronomie bekommen. (Herbert Neubauer/dpa)

Ein 47-jähriger Mann hat am Montag vier Autos sowie einen Container in der Neustadt in Brand gesetzt. Das teilte die Polizei am Dienstagmittag mit.

Der Angestellte eines Autohandels reinigte demnach gegen 17.40 Uhr ein Auto, dabei rauchte er. Die Zigarette fiel ihm dabei nach Angaben der Polizei unbemerkt ins Auto auf die Fahrerseite, er verließ den Ort vorübergehend. Das Auto fing daraufhin Feuer - Zeugen versuchten, den Brand zu löschen, jedoch erfolglos. Die Feuerwehr rückte an, konnte jedoch nicht verhindern, dass das Feuer auf drei weitere Autos und einen Bürocontainer übersprang. Zwei Autos brannten komplett aus, der Container wurde beschädigt.

Ein Alkoholtest bei dem Mann ergab einen Blutalkoholgehalt von 2,5 Promille. Die Polizei fertigte eine Strafanzeige wegen fahrlässiger Brandstiftung. Zudem gibt es den Verdacht, dass der Mann keine Aufenthaltsgenehmigung hat.