In Schwachhausen kam es zu zwei Raubüberfällen. Nun sucht die Polizei nach Zeugen. (DPA)

Mit Messern bewaffnete Täter haben in Schwachhausen junge Bremer überfallen. In der Nacht von Freitag auf Sonnabend bedrohten zwei unbekannte Männer jeweils eine 19-Jährige sowie einen 17-Jährigen und forderten ihre Wertsachen.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war die 19-jährige Frau gegen 2.50 Uhr in der Hartwigstraße unterwegs, als sich ihr zwei Männer von hinten näherten. Einer schlug der Frau auf den Hinterkopf, drückte sie gegen eine Wand und hielt ihr ein Messer an den Hals. Mit der Beute flüchteten die beiden Räuber in Richtung Crüsemannallee. Nur einige Minuten später gegen 3.10 Uhr ereignete sich laut Polizei ein ähnlicher Vorfall. Zwei Angreifer bedrohten einen 17-Jährigen in der Wachmannstraße. Mit dessen Wertsachen als Beute liefen die Männer in Richtung ­Gabriel-Seidl-Straße und bogen in die Georg-Gröning-Straße ab. In beiden Fällen werden die Angreifer als etwa 1,70 Meter groß, mit dunkler Kleidung und dunklem Teint beschrieben. Einer der Täter soll etwa 20 bis 30 Jahre alt sein, der andere etwa 20 bis 25 Jahre. Die Polizei sucht nun Zeugen, die sich unter der Telefon 04 21 / 362 38 88 melden können.