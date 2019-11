Die Polizei fahndet nach dem Räuber. (Karl-Josef Hildenbrand / dpa)

Ein unbekannter Mann hat am Donnerstagabend einen Verbrauchermarkt an der Kattenturmer Heerstraße in Bremen-Obervieland überfallen. Nach Angaben der Polizei betrat der Mann gegen 21.50 Uhr den Markt und bedrohte die Angestellten mit einer Pistole. Als ein Angestellter die Kassen öffnete, griff sich der Räuber die Geldscheine und ergriff die Flucht.

Laut den Mitarbeitern soll der Täter 17 bis 20 Jahr alt und 180 bis 185 Zentimeter groß sein. Er sprach Deutsch mit einem Akzent und trug zur Tatzeit eine schwarze Sturmhaube, eine olivfarbene Daunenjacke, eine schwarze Jogginghose, weiße Socken sowie schwarze Handschuhe. Hinweise zu dem Überfall nimmt die Polizei Bremen unter 0421 / 362 3888 entgegen.