Die Polizei sucht Zeugen für den Überfall in der Bremer Neustadt. (Björn Hake)

Zwei bewaffnete, mit Tüchern maskierte Männer haben am Samstagabend ein Schnellrestaurant in der Bremer Neustadt überfallen. Sie erbeuteten Bargeld und konnten unerkannt fliehen, wie die Polizei Bremen am Montagmorgen mitteilte. Verletzt wurde niemand.

Das Duo betrat das Fastfood-Restaurant in der Langemarckstraße an der Ecke zur Pappelstraße laut Polizei gegen 22.30 Uhr. Die Männer hätten die beiden 20 und 23 Jahre alten Mitarbeiter mit einem Messer und einer Schusswaffe bedroht und sie gezwungen, die Kasse zu öffnen. Sie stahlen das Geld und seien anschließend in Richtung Hohentorsheerstraße geflohen.

Jetzt sucht die Polizei Bremen Zeugen für den Überfall. Nach Beschreibung der Angestellten waren die Männer etwa 25 Jahre alt und 1,75 Meter beziehungsweise 1,90 Meter groß. Der Kleinere der beiden Täter hatte blonde Haare und blaue Augen. Er soll ein schwarzes Oberteil und ein weißes Tuch getragen haben. Sein Komplize ist den Beschreibungen zufolge mit einer schwarzen Lederjacke und einem schwarz-roten Tuch bekleidet gewesen.

Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0421/ 362 3888 entgegen.

