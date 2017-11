Im Streit um die Ausrichtung des Kulturfestivals Breminale gibt es Bewegung. Jonte von Döllen als neuer künstlerischer Leiter und die Unternehmergesellschaft (UG) Sternevents als neue Agentur sollen aus Sicht der von Harald Siegel geführten Breminale GmbH die Geschicke des Kulturfestivals am Osterdeich übernehmen. Das teilt die Gesellschaft am Montag mit.

Wie der WESER-KURIER berichtete, steht die Breminale vor einer ungewissen Zukunft, weil die Geschäftsbeziehung der beiden veranstaltenden Gesellschaften – Sternkultur UG und Breminale GmbH – schwer beschädigt ist. Die Kulturbehörde hatte daraufhin die Fördergelder zurückgestellt, weil sie das organisatorische Konzept als nicht tragfähig ansieht. Die Breminale GmbH, Inhaber der Namensrechte und zuständig für Gastronomie, habe sich entschieden, die Lizenz für das organisatorische und künstlerische Konzept an ein anderes Unternehmen zu vergeben, heißt es. Der Grund sei ein Bruch zwischen der GmbH und der künstlerischen Leiterin Susanne von Essen, nachdem deren Geschäftspartner Max Maurer bei Sternkultur ausgeschieden war. Durch den Rechtsstreit der beiden Sternkultur-Gesellschafter drohe die Handlungsunfähigkeit. In der juristischen Auseinandersetzung muss unter anderem geklärt werden, inwieweit und von wem das künstlerische Konzept genutzt werden kann. Die Stadt müsste die Fördervoraussetzungen der neuen Agentur prüfen. Am Dienstag ist die Breminale Thema in der Kulturdeputation.