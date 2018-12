Interessenten für Stellen im öffentlichen Dienst können künftig in ihren Bewerbungsunterlagen auf ein Passfoto verzichten. Einen entsprechenden Antrag der rot-grünen Regierungsfraktionen hat die Bürgerschaft am Donnerstag angenommen. (Frank Thomas Koch)

Interessenten für Stellen im öffentlichen Dienst können künftig in ihren Bewerbungsunterlagen auf ein Passfoto verzichten. Einen entsprechenden Antrag der rot-grünen Regierungsfraktionen, mit dem Diskriminierungen im Bewerbungsverfahren verhindert werden sollen, hat die Bürgerschaft am Donnerstag angenommen. Nun muss der Senat noch über das veränderte Bewerbungsverfahren entscheiden.

Laut Antrag der Regierungsfraktionen soll mit Unterlagen ohne Foto eine Vorstufe zur komplett anonymisierten Bewerbung gemacht werden. In diesem Verfahren werden Daten über Name, Familienstand, Herkunft, Alter und auch das Foto geschwärzt, um vorzeitige Beurteilungen der jeweiligen Kandidaten zu vermeiden. Doch auch sonst soll der Verzicht auf das Foto zu einem fairen Verfahren beitragen: Ein Bewerbungsfoto sei häufig teuer, heißt es im Antrag der Koalition, und stelle deshalb einen Wettbewerbsnachteil für zahlreiche Stelleninteressenten dar.

Künftig sollen deshalb im gesamten öffentlichen Dienst und in Ausgliederungen wie Eigenbetrieben, Anstalten des öffentlichen Rechts, Stiftungen und Sonderhaushalten sowie in bremischen Mehrheitsgesellschaften die Bewerbungsverfahren so umgestaltet werden, dass ein Foto nicht mehr vorgelegt werden muss. Zudem soll erneut geprüft werden, ob eine komplett anonymisierte Bewerbung nicht doch denkbar wäre.