Auch für das weiterführende Studium im Master gibt es noch Optionen. (Thomas Frey/dpa)

Sowohl die Universität als auch die Hochschule Bremen machen derzeit noch Werbung für einige der Angebote. An der Uni haben Interessierte noch bis Sonnabend, 15. September, Zeit, sich einzuschreiben. Die Auswahl an Bachelorstudiengängen ist groß: Neben Elektro- und Informationstechnik gibt es unter anderem Restplätze in Geschichte, Mathematik, Physik oder Wirtschaftsingenieurwesen.

Auch für das weiterführende Studium im Master gibt es noch Optionen: Kunstwissenschaft und Filmwissenschaft, Medical Biometry/Biostatistics, Prozessorientierte Materialforschung, Religionswissenschaft, Romanistik und ­Musikwissenschaft. Je nach Fachbereich können die Fristen auch noch einmal verlängert werden, gibt die Uni auf ihrer Homepage ­bekannt.

Auch in der Hochschule Bremen sind nicht alle Plätze belegt. Vor allem im technischen Bereich verfügt die Hochschule noch über Kapazitäten. Eine Bewerbung ist in den folgenden Fächern möglich: Elektrotechnik, Energietechnik, internationaler Frauen-Studiengang Informatik, Maschinenbau, Schiffbau und Meerestechnik, Ship Management, Shipping and Chartering, technische und angewandte Physik sowie Schiffbau und Meerestechnik. Die Bewerbungsfrist endet am Freitag, 28. September, und muss über die Homepage der Hochschule erfolgen.

