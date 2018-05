Die Kundgebung vor der Bürgerschaft soll 24 Stunden dauern. (Heemann)

Das Aktionsbündnis "Shut down Gottlieb-Daimler-Straße-Camp!" protestiert am Mittwoch für die sofortige Schließung des Flüchtlingslagers an der Gottlieb-Daimler-Straße in Bremen. Die Verhältnisse in den Leichtbauhallen, vor allem aufgrund des sommerlichen Wetters, seien nicht mehr tragbar, sagen die Veranstalter. "In den Zelten sind teilweise Temperaturen bis zu 50 Grad", erklärte Mitorganisatorin Gundula Oerter. "Wir wollen, dass das Camp sofort geschlossen wird."

Erst vor wenigen Wochen war bekannt geworden, dass die Sozialbehörde das Flüchtlingslager in Oslebshausen diesen Winter, also früher als bisher geplant, schließen möchte.

Außerdem spricht sich das Aktionsbündnis gegen die "medizinische Altersfestsetzung von Geflüchteten" aus, wie Oerter sagte. "Diese Festsetzung hat keinerlei wissenschaftliche Grundlage, aber ist gleichzeitig juristisch entscheidend." Dabei geht es um die Altersbestimmung von Flüchtlingen, bei denen nicht klar gesagt werden kann, wie alt sie sind.

Die Kundgebung "Nobody can be born twice – I want my age back" soll 24 Stunden dauern. Unter anderem werden die Bewohner des Lagers eine Ermittlung des Alters selbst nachstellen.