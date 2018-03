Im Justizressort wird darüber nachgedacht, ob die Vergabe der Bußgelder neu geregelt werden muss. (dpa)

Über die Vergabe von Bußgeldern entscheiden in Bremen Richter und Staatsanwälte – Menschen. Natürlich spielen bei Entscheidungen, die Menschen treffen, auch ihre Vorlieben und Interessen eine Rolle. Manchmal ganz bewusst, manchmal auch nicht. Doch der Faktor Mensch macht das ganze System, das Gutes tun will, anfällig. So lange nicht genau nachvollziehbar ist, und so lange es keine objektiven Vorgaben dafür gibt, wer warum welchen Betrag wem zukommen lässt, besteht immer die Gefahr des Amtsmissbrauchs. Die beiden Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft, deren Vergabepraxis nun überprüft wird, haben sich nicht selbst bereichert.

Sie haben aber – möglicherweise – ihr Amt genutzt, um ihre privaten Interessen zu unterstützen. Wenn das dazu führt, dass nun im Justizressort darüber nachgedacht wird, ob man die Vergabe der Bußgelder neu regeln muss und wie man das System weniger anfällig für Missbrauch machen kann, ist das gut. Wie immer die Entscheidung am Ende auch ausfällt, ob man sich (ausnahmsweise mal) an Hamburg orientiert oder nicht: Was nicht passieren sollte, ist, dass die Vereine, die die Bußgelder in vielen Fällen dringend brauchen, darunter leiden.