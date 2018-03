Symbolbild. Bezahlbarer Wohnraum ist das Ziel der Rosa-Luxemburg-Stiftung. (dpa)

„Bezahlbarer Wohnraum ist das Ziel“, sagt Norbert Schepers von der Rosa-Luxemburg-Stiftung und Moderator der Veranstaltung „Bezahlbarer Wohnraum für alle durch neue Wohnungsgemeinnützigkeit?“ im DGB-Haus. Denn bezahlbarer Wohnraum wird knapp, weiß auch Andrej Holm. Er ist Co-Autor der Studie „Neue Wohnungsgemeinnützigkeit“, die zeigen soll, dass eine solche Gemeinnützigkeit einen wichtigen Beitrag zur besseren Versorgung mit bezahlbarem Wohnraum leisten kann.

Die Probleme des Marktes sind greifbar: Seit Ende der Achtzigerjahre seien vier Millionen Wohnungen aus der Bindung gefallen, Andrej Holm sieht darin ein teures Programm für eine soziale Zwischennutzung: „Wir wollen aber hin zu dauerhaften Sozialbauwohnungen.“ Leistbar müssten diese Wohnungen auch sein: Maximal 30 Prozent des Nettoeinkommens sollte für die Nettokaltmiete aufgebracht werden. Nur 16,5 Prozent der Neubauten seien jedoch nach dieser Regelung für Normalverdiener bezahlbar, in den 20 größten Städten sogar nur 4,7 Prozent. Holm sieht in dieser Entwicklung eine „soziale Blindheit des Marktes“. Daneben sieht er durch die beschränkte Wirkung der wohnungspolitischen Instrumente auch ein Staatsversagen. „Die soziale Wohnungsversorgung muss gegen private Renditeerwartungen durchgesetzt werden“, sagt er.

Idee der „Neuen Wohnungsgemeinnützigkeit“

Dem stellt Holm die Idee der „Neuen Wohnungsgemeinnützigkeit“ entgegen. Demnach stünde der Status dieser Gemeinnützigkeit allen Unternehmen der Wohnungswirtschaft offen, wenn sie sich der Erfüllung von fünf Prinzipien verpflichteten: Es soll eine Gewinnbeschränkung auf vier Prozent geben und eine Orientierung der Miethöhen an den Aufwendungskosten. Eine Vermietung soll vorrangig und dauerhaft an Haushalte mit unterdurchschnittlichen Einkommen erfolgen. Auf der Basis von einkommensabhängigen Miethöhen soll es eine dauerhafte Mietpreis- und Belegungsbindung geben und eine „Zweckbindung der erwirtschafteten Überschüsse an die Ziele der Neuen Wohnungsgemeinnützigkeit“.

„Das ist das, was wir uns schon immer wünschen“, sagt Joachim Barloschky in der anschließenden Diskussion. Die Umsetzung müsse jedoch schnell erfolgen: „Ich meine, dass wir uns alle dafür und für eine neue Bodenpolitik einsetzen sollten.“ Dafür wirbt auch Ingo Tebje von Ver.di. Er sieht die Handlungsmöglichkeiten der Stadt schwinden, wenn weiterhin öffentlicher Grund verkauft wird: „Wir setzen uns für den Erhalt der Flächen ein, um die soziale Infrastruktur weiter in der Hand zu haben.“ Hans-Peter Hölscher, Sprecher des Ausschusses „Galopprennbahn“, sieht gute Ideen in der Studie, die man sich näher ansehen sollte. „Bei der Rennbahn haben wir die Chance, in der Standortentwicklung etwas zu schaffen.“ Er wünsche sich dort einen Mix aus einem Drittel für vermögende Investoren und zwei Drittel für bezahlbaren Wohnraum und Infrastruktur. Christoph Spehr von den Linken meint, dass zwei Drittel aller neu bebauten Flächen an den Sektor der Neuen Wohnungsgemeinnützigkeit fallen sollten.