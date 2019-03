EC-Karten mit integrierter NFC-Technik ermöglichen bargeldloses Bezahlen via Funk. (Arne Dedert/dpa)

Die EC-Karte kann mehr, als viele denken. Bisher hat man kontaktloses Bezahlen vor allem mit dem Smartphone in Verbindung gebracht, doch inzwischen haben immer mehr Bankkunden auch EC-Karten im Portemonnaie, mit denen man kontaktlos bezahlen kann.

In vielen Filialen ist kontaktloses Bezahlen im Einzelhandel bereits möglich. Die meisten Kunden nutzen ihre EC-Karte noch klassisch, stecken das „Plastikgeld“ in den Terminal an der Kasse. Dabei geht es deutlich einfacher: Die Karte an den Terminal halten, und der Bezahlvorgang ist abgeschlossen. Bis zu einem Betrag von 25 Euro ist das in der Regel ohne Eingabe der Geheimzahl möglich.

Vier Wellenlinien

Von allen Symbolen auf der EC-Karte ist ­jenes für das kontaktlose Bezahlen am un­auffälligsten. Es sind vier Wellenlinien, die nach rechts hin immer größer werden. Auch auf den Kassenterminals findet sich dieses Wellensymbol wieder. „Es bedeutet, dass kontaktlose Zahlungen mit dem vom Händler ­akzeptierten Karten möglich sind“, sagt ­Kathleen Altmann vom Bundesverband ­deutscher Banken.

Etwa 600.000 von rund einer Million Kassenterminals im deutschen Einzelhandel haben schon die technischen Voraussetzungen für mobiles Bezahlen. „Händler machen die Erfahrung, dass die Kunden die Funktion gerne wieder nutzen, wenn sie sie einmal ausprobiert haben“, sagt Horst Rüter vom EHI Retail Institut. Doch noch nicht alle Kunden können über die neuen Karten mit dem sogenannten NFC-Chip verfügen. Commerzbank und Deutsche Bank haben erst im vergangenen Jahr mit der Ausgabe begonnen. Sparkassen sind da schon weiter. Der Bankkunde bekommt in der Regel nur eine neue Bankkarte mit Chip, wenn seine alte Karte regulär abgelaufen ist. Die Kunden können also an dem Ablaufdatum sehen, wann sie mit einer NFC-fähigen Karte ausgestattet werden.

Bezahlt wird via Funkverbindung

Bei Kreditkarten ist der Chip zum kontaktlosen Bezahlen schon stärker verbreitet. Aber in Deutschland werden Kreditkarten deutlich seltener zum Bezahlen genutzt. Wie funktioniert das kontaktlose Bezahlen in der Praxis? Es handelt sich um ein Bezahlen per Funkverbindung, aber mit nur sehr geringem Abstand. NFC steht für Datenübertragung auf kurze Distanz, die sogenannte Near Field Communication. Über eine Entfernung von maximal bis zu vier Zentimetern kommuniziert dann die Karte mit dem Terminal. Das kann auch funktionieren, wenn die Karte noch im Portemonnaie steckt und nur die Geldbörse an das Terminal gehalten wird. Die Umsätze werden wie bei einer regulären Kartenzahlung vom Girokonto abgebucht. Für Einkäufe bis zu 25 Euro ist keine Eingabe der PIN notwendig. Das beschleunigt den Einkauf. Der Chip auf der Karte wird erst aktiviert, wenn sich ein Lesegerät in wenigen Zentimetern Abstand befindet. Ein mehrmaliges Abbuchen des Betrages ist nicht möglich. Treffen mehr als zwei Funksignale zusammen, wird der Bezahlvorgang abgebrochen. Nach Angaben des deutschen Bankenverbandes handelt es sich beim kontaktlosen Bezahlen mittels Chip-Karte oder auch dem Smartphone um das derzeit sicherste digitale Bezahlsystem.

Missbrauch nicht ausgeschlossen

Bei einem Verlust der EC-Karte ist Missbrauch nicht ausgeschlossen, bis eine Sperrung der Karte erfolgt ist. Denn auch der Finder kann die Bezahlfunktion ohne PIN nutzen. Eine Identitätskontrolle findet im Geschäft nicht statt. Allerdings haben die Banken Vorkehrungen getroffen, dass damit nicht beliebig oft bezahlt werden kann. Einzelheiten dazu wollen sie allerdings nicht nennen.

Offenbar werden auffällige Abweichungen im Vergleich zur bisherigen Bezahlpraxis geprüft. „So kann der Nutzer der Karte auch bei einem Betrag von unter 25 Euro aus Sicherheitsgründen zur Eingabe der vierstelligen PIN aufgefordert werden“, sagt ein Banker, der namentlich nicht genannt werden will. Die intensive Nutzung der Bezahlfunktion der Girocard durch einen Dieb erscheint damit weniger wahrscheinlich, sofern er nicht in den Besitz der individuellen Geheimzahl gelangen kann. Viele Banken haben ein maximales Limit für kontaktlose Zahlungen festgelegt, sodass nicht beliebig oft eingekauft werden kann. „Bei Verlust der Karte ist es wichtig, sie sofort zu sperren, etwa über die zentrale Sperrnummer 116 116“, sagt Altmann.

Maximale Haftung begrenzt

Unabhängig von den einzelnen Regeln der Banken bei Schäden, die nicht grob fahrlässig verursacht wurden, ist die maximale Haftung bis zur Verlustmeldung gesetzlich auf 50 Euro begrenzt. Nach der Verlustmeldung haftet der Kunde für entstandene Schäden nicht mehr. Häufig bieten Geldinstitute ihren Kunden die Möglichkeit an, sich bei getätigten Transaktionen per SMS oder über eine App informieren zu lassen. Diese Nachrichten erfolgen in Echt-Zeit, ein Betrug fällt damit sofort auf.

Wer sich mit der neuen Technik nicht anfreunden will, kann in der Regel die NFC-Funktion bei seiner Bank auf Antrag deaktivieren lassen. Grundsätzlich werden aber alle neuen EC-Karten mit der neuen Funktion ausgestattet. Wem es nur darum geht, dass seine Karte keine versehentlichen Zahlungen auslöst, kann sich eine spezielle Schutzhülle zulegen, die jegliche Funksignale abblockt. Dadurch können Verbraucher sicherstellen, dass ­Betrüger auch auf kürzeste Distanz keine Chance haben, eine unautorisierte Zahlung von Ihrer Karte durchzuführen. „Die kontaktlose Kommunikation zwischen Karte und ­Terminal an der Ladenkasse erfolgt verschlüsselt“, sagt Altmann. Den Sparkassen zufolge speichert der NFC-Chip keine Angaben zum normalen Bezahlen mit der Karte oder ­Informationen über das Geldabheben an Automaten. Allerdings entscheiden die ­einzelnen Banken, was genau auf dem Chip gespeichert wird.