Frank Hammer und Ilse Döring besuchen gemeinsam Orgelkonzerte, gehen einkaufen oder spazieren. (Frank Thomas Koch)

Es klopft an der Tür. Frank Hammer bittet herein. „Hallo Ilse“, sagt er, als sein Besuch eintritt, wie er es offensichtlich schon viele Male getan hat. Ilse Döring wohnt in Hemelingen, nur ein paar Minuten von der Seniorenresidenz entfernt, in der Frank Hammer lebt. Ein schwerer Unfall mit dem Radrennrad zwingt ihn in den Elektro-Rollstuhl. Ilse Döring begleitet ihn ehrenamtlich zu verschiedenen Anlässen und auf unterschiedlichen Wegen. Mit ihr sind es etwa ein Dutzend Ehrenamtliche, die in Hemelingen solche Hausbesuche machen.

Oft sind es die Orgelkonzerte in der Unser Lieben Frauen Kirche, die die beiden anziehen, so auch heute. „So komme ich auf andere Gedanken“, sagt Frank Hammer, vor allem an Tagen, an denen sein Allgemeinzustand zu wünschen übrig lasse. „Zu zweit sind wir stark.“Die Hausbesuche sind Bestandteil der „aufsuchenden Altenarbeit“ in Hemelingen, die in einer Trägergemeinschaft organisiert wird. Dazu zählen das Familienzentrum Mobile Mehrgenerationenhaus, das Begegnungszentrum plus der Kirchengemeinde Hemelingen und der ASB.

Es handelt sich um eine freiwillige Aufgabe. Aufsuchende Altenarbeit lässt sich die Stadt Bremen, als einen und kleinen Teil der städtischen Seniorenarbeit, nach Auskunft des Sozialressorts rund 250 000 Euro pro Jahr kosten. Dass das Geld knapp ist, bekommen die sieben Einrichtungen in Bremen durchaus zu spüren, sagt Gaby Dönselmann, die als Hauptamtliche die Hemelinger Hausbesuche vom Familienzentrum aus koordiniert. Löhne und Preise seien gestiegen, nicht aber die Projektgelder, sagt sie.

Ilse Döring hilft Frank Hammer in die Jacke, setzt ihm die Kappe auf und hält die Türe auf. Gemeinsam steuern sie die Bushaltestelle an. Ihr ehrenamtliches Engagement halte sie fit und jung, sagt Ilse Döring, 79 Jahre alt. Nur noch an sich zu denken, komme für sie nicht infrage. Sich um andere zu kümmern, „liegt mir offenbar im Blut. Ich habe schon meine kleinen Geschwister großgezogen.“ Der Kontakt mit anderen sei ihr wichtig. „Viele kennen mich aus dem Haus der Familie seit vielen Jahren vom Sehen und erzählen mir von ihren Sorgen.“

Nicht jeder habe eine solche „innere Mission“ wie Ilse Döring, sagt Frank Hammer. Dabei sei der Bedarf nach Kontakt und Besuchen seiner Einschätzung nach groß. „Man wird automatisch einsam im Alter.“ Genau das sei ein großes Problem, sagt auch Gaby Dönselmann. „Der Tag ist zu lang, die Woche ist zu lang, ich bin immer nur alleine – das höre ich immer wieder.“ Nicht nur Senioren selbst nehmen Kontakt zu ihr auf, um mit Hausbesuchen bedacht zu werden, auch Angehörige würden aktiv, Nachbarn oder Ärzte. „Wir versuchen dann so etwas wie ein Netzwerk um den älteren Menschen herum aufzubauen.“ Die Nachfrage übersteige das Angebot.

Sich gelegentlich oder dauerhaft alleine zu fühlen, ist allerdings keine Frage des Alters. Viele Kinder und Jugendliche wünschen sich einen Anlaufpunkt, um Gleichaltrige zu treffen, um das Herz auszuschütten oder gemeinsam etwas zu unternehmen, das alleine unmöglich oder nur halb so amüsant ist. Das Jugi Roter Sand ist eine solche Anlaufstelle, eines von 18 sogenannten Freizis in Bremen.

Offene Jugendarbeit

Mit landläufigen Vorstellungen von Jugendzentren hat das Jugi Roter Sand auf den ersten Blick nicht viel gemein. Das Gebäude ist modern und jung, es wurde 2016 eröffnet. Im Beirat Woltmershausen gilt es als „hervorragend aufgestellt“. Es gebe 60 Stammbesucher und rund 20 junge Gäste täglich. Kinder aus Flüchtlingsfamilien seien an das Haus gebunden worden, hieß es während einer Sitzung im November.

An der Tischtennisplatte vertreiben sich zwei Jungs die Zeit, auf den Sesseln daneben unterhalten sich zwei junge Frauen. Eine andere Gruppe mit etwas Jüngeren ist im Kino. „Irgendein Liebesfilm“, sagt Jasmin Bohlmann. Sie gehört zum Team der Hauptamtlichen des Jugi, das – wie neun weitere Jugendfreizeitheime – vom DRK getragen wird.

Offene Jugendarbeit ist im Haushalt der Stadt Bremen ein Posten in Höhe von 9,1 Millionen Euro, wobei gut vier Millionen als Ausgaben für 18 Jugendfreizeitheime gefasst werden. Dennoch sei der Kostendruck spürbar, sagt Sara Dahnken, Leiterin der Jugendförderung beim DRK.

Die Betriebs- und Personalkosten stiegen steiler als die Zuschüsse, das stelle die Jugendfreizeitheime vor Probleme. Meist müssten die Öffnungszeiten eingeschränkt werden. Da der Gesetzgeber offen lassen, in welchem Umfang offene Jugendarbeit gewährleistet werden müsse, müssten Bremen Politiker zeigen, was ihnen die pädagogische Arbeit wert sein.

Das Angebot im Jugi in Woltmershausen ist vielfältig und wird, das ist in Bremen einzigartig, an sieben Tagen in der Woche unterbreitet. In der Selbstbeschreibung liest sich das so: „In modernen Räumen finden neben dem offenen Angebot, medienpädagogische Projekte, Kreativangebote, Entwicklungsförderung im schulischen und außerschulischen Bereich sowie Mädchen- und Jungenarbeit statt. Die Grünflächen des Geländes und des Stadtteils laden zu freizeit- und erlebnispädagogischen sowie sportlichen Aktivitäten im Freien ein.“

Die Besucher können sich alleine, zu zweit oder dritt beschäftigen, mit Tischfußball, Billard oder Tischtennis, einer Playstation oder an einem der Computerplätze. Gemeinsam werden Filme geguckt, „wir kochen auch sehr oft“, sagt Jasmin Bohlmann. Im Jugi werde gemeinsam geplant, eingekauft, gekocht, der Tisch gedeckt, gegessen und geredet. Nicht alle, aber einige Mädchen und Jungen würden das kaum von zu Hause kennen.

Ausweitung des Fahrdienstes für Senioren

Ein angemessenes finanzielles Engagement der Stadt sei wichtig, damit die Angebote für Senioren kostenfrei bleiben könnten, sagt Gaby Dönselmann. „Wir wollen gerade die erreichen, die wenig Geld haben.“ Sie aus ihrer Isolation zu lösen, sie ins Seniorencafé, in die Kirche, zum Einkaufen oder zum Arzt zu begleiten, sei außerordentlich wichtig.

Nicht nur weitere Freiwillige, sondern auch mehr staatliche Unterstützung sind ihr herzlich willkommen. Sie würde gerne den Fahrdienst für Senioren ausweiten; für viele hochbetagte Frauen und Männer sei der Wege zur Bushaltestelle unmöglich zu bewältigen.