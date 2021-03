Gegenüber des Stadionsbads schwamm der Biber in der Weser die Uferlinie entlang und kletterte in den Steinpackungen herum, vermutlich auf der Suche nach Nahrung. (THOMAS KUPPEL)

Das Foto zeigt ein Tier mit plattem, ovalem Schwanz – also ist es ein Biber und weder Nutria noch Bisam, mit denen er leicht zu verwechseln ist. Der Naturkundler Thomas Kuppel hat den Biber vor wenigen Tagen an der Weser gegenüber des Stadionbads gesichtet und Fotos geschossen, die keinen Zweifel aufkommen lassen.

„Das ist der erste Lebend-Nachweis eines Bibers in Bremen“, sagt Henrich Klugkist von der Bremer Naturschutzbehörde, „bisher liegen nur Totfunde von überfahrenen Exemplaren vor.“ Auch die Säugetierfachleute Hans-Konrad Nettmann von der Bremer Uni und Heiko Brunken von der Hochschule Bremen sind von der Biberbeobachtung überrascht.

„Der Biber schwamm in der Weser die Uferlinie entlang und kletterte in den Steinpackungen herum – offenbar, um an Nahrung wie Weidenzweige zu gelangen“, berichtet Thomas Kuppel. Der Biber ist ein reiner Vegetarier, der sich an Gewässern ansiedelt. Er legt seinen Bau, in dem er wohnt und die Jungen aufzieht, stets so an, dass er ihn unter Wasser schwimmend erreichen kann – offenbar ein hervorragender Schutz gegen Fressfeinde. Röhren führen zu der selbst gebauten Burg, in dem der Biber mit bis zu vier Jungen in einem Wohnkessel lebt, der so hoch über dem Wasserspiegel liegt, dass er trocken bleibt.

„Der Biber mag Wasserstands-Schwankungen überhaupt nicht“, sagt Heiko Brunken, „deshalb legt er auch häufig Dämme an, die ein Gewässer aufstauen und einen bestimmten Wasserstand halten. Damit wird gewährleistet, dass der Eingang zu seinem Bau nie über den Wasserspiegel ragt.“ Um ihre Dämme zu bauen, fällen Biber Bäume bis zu 20 Zentimetern Durchmesser und legen mit Stämmen, Ästen und Zweigen einen Querriegel zum Gewässer an, den sie sorgfältig mit Schlamm abdichten.

Derartige „wasserbauliche Maßnahmen“ durch ein Wildtier sind vor allem für den Hochwasserschutz im Bereich menschlicher Siedlungen problematisch: „Wenn der Biber in die Deiche geht, um dort seinen Bau anzulegen, würde dies die Deichsicherheit klar gefährden, dann müsste man etwas machen“, sagt Rolf Dülge, Technischer Leiter beim Bremischen Deichverband am rechten Weserufer. Er sieht jedoch nicht, dass der Biber in Zukunft zu einer Gefahr für den Hochwasserschutz werden könnte, da der Biber keine Tide-Schwankungen mag und weil die Weser und ihre Nebenflüsse im Bremer Raum unter Gezeiteneinfluss stehen. Weit gravierender seien derzeit Nutrias, die enorme Schäden an den Deichen anrichten.

Allerdings breitet sich der Biber, der einst in Deutschland fast ausgerottet war, schon geraume Zeit wieder aus: Er hat sich zum Beispiel im Mittellauf der Elbe stark vermehrt und auch schon Aller und Ems erreicht. „Auch an der Wümme bei Fischerhude soll es bereits Biber geben, wo er jedoch toleriert wird“, sagt Rolf Dülge.

Heiko Brunken von der Hochschule sammelt seit vielen Jahren Daten zur Verbreitung von Säugetieren im Bremer Raum. Seinem digitalen Atlas zufolge wurde in Lemwerder im Jahre 2015 ein Biber gesichtet, in Ritterhude 2020. Den Fotobeleg von Thomas Kuppel hat er bereits in seinen Atlas eingefügt.

„Man weiß nicht, was kommt – die Entwicklung des Bibers ist schwer einzuschätzen“, sagt Brunken, „und in Bremen gibt es zahlreiche versteckte Gewässer mit viel Weidenwuchs und guten Uferstrukturen – dort könnte er sich gut ansiedeln, zumal dort kein Gezeiten-Einfluss herrscht.“ Brunken nennt vor allem die ausgedehnten Fleetsysteme in Bremen oder den Polder am Neustädter Hafen als potenzielle Biber-Lebensräume. Der weite Grünlandgürtel um Bremen mit seiner offenen Landschaft sei dagegen für Biber wenig attraktiv.

Zur Sache

Problem in einigen Teilen Deutschlands

Der Biber ist ebenso wie der Wolf eine europaweit geschützte Art. In den letzten Jahren wächst seine Population stetig, wobei es deutliche Besiedlungsunterschiede zwischen der kontinentalen Region im Osten Deutschlands und der atlantischen Region im Westen gibt. Nach Angaben des Bundesamtes für Naturschutz (BFN) aus dem Jahre 2019 lebten im kontinental geprägten Teil Deutschlands rund 2900 Biber, in der atlantischen dagegen nur etwa 190. Eine deutliche Verbreitungslücke besteht zwischen Ems und Elbe. Die starke Vermehrung des Bibers stellt zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern oder in Bayern Landwirtschaft und Gewässerschutz vor zunehmende Probleme: Er kann in Mais- und Getreidefeldern Schäden anrichten und für Überschwemmungen von Äckern sorgen. Seine Wohnhöhlen können zu instabilen Deichen bis zum Deichbruch führen. Und schließlich ist der Biber auch wegen seiner Baumfällungen in der Forstwirtschaft wenig beliebt.

Weitere Informationen

Weitere Informationen über die Verbreitung von Säugetieren in Bremen und umzu gibt es auf https://biodiv-atlas.de/mammal.