Eine Biene in freier Wildbahn. Seit zwei Jahren bietet der Imkerverein Bremer Schulen an, bei ihnen Bienenstöcke aufzustellen. So können die Schüler etwas über das Verhalten der Tiere lernen. (Thomas Warnack/dpa)

Schulen in Bremen haben die Möglichkeit, im Sommer für sechs bis acht Wochen einen Bienen-Schaukasten auf dem Schulgelände aufstellen zu lassen. Ziel ist, dass Kinder die Insekten beobachten und mehr über sie lernen können. Das Projekt „Bienen zu Besuch in der Schule“ ist auf Initiative des Imkervereins Bremen entstanden. Innerhalb des Projekts betreut ein Imker den Bienenstock an der Schule und schult mindestens eine Lehrkraft für den Umgang mit den Bienen.

2018 startete das Projekt zunächst an drei Schulen, im vergangenen Jahr wurde dann bereits an sechs Bremer Schulen ein Bienenstock aufgestellt. Das Interesse daran sei groß, wie die Bildungsbehörde berichtet: Insgesamt 24 Schulen aus Bremen, Bremerhaven und dem niedersächsischen Umland hätten sich 2019 beim Imkerverein gemeldet und hofften ebenfalls auf Bienenbesuch. Das allerdings überstieg die Kapazitäten des Imkervereins, so die Behörde. Daher konnten nicht alle Schulen berücksichtigt werden. Auch für dieses Jahr haben bereits zehn Schulen ihr Interesse angemeldet – die Bienen sind begehrt.

Der Schaukasten macht es möglich, ins Innere des Bienenstocks zu schauen und die Insekten bei der Arbeit zu beobachten. Dadurch sollen die Kinder Berührungsängste abbauen und zum Beispiel etwas über die Flugrouten der Tiere lernen. Zudem soll ihnen bewusst gemacht werden, wie wichtig Bienen für das gesamte Ökosystem sind – gerade in Zeiten des Insektensterbens. Da sich der Bienenstock im Schaukasten hinter einer Glasscheibe befindet, sei die Gefahr für Schüler gering, so die Behörde. Bevor der Bienenstock aufgestellt werde, würden die Eltern informiert – beispielsweise um abzuklären, ob einzelne Kinder eine Bienengift-Allergie hätten.