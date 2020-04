Eine Initiative der Union Brauerei Bremen soll Lokale und Clubs unterstützen. Verkauft werden Flaschenbiere mit Sonderetiketten. (Pascal Faltermann)

Die Union Brauerei hat eine Initiative gestartet, mit der Bremens Club- und Gastroszene während der Corona-Krise unterstützt werden soll. Weil viele Einrichtungen durch die Einschränkungen betroffen sind und keine Einnahmen haben, startete die Brauerei an der Theodorstraße in Walle unter dem Titel „Union Lokal Support“ die Hilfsaktion. Dabei können Unterstützer seit Freitag Flaschenbier mit Sonderetiketten der teilnehmenden Läden zum Preis eines frisch Gezapften erwerben. „So lange die Gäste nicht in die Lokale kommen können, kommen diese eben zu den Gästen nach Hause“, sagt Lüder Kastens, Geschäftsführer der Union Brauerei.

Erlös geht an einen Gemeinschaftstopf

Mit dem Kauf eines der Biere werden sowohl die teilnehmenden Clubs als auch die Union Brauerei unterstützt. Pro verkaufter Flasche geht die Hälfte vom Erlös in einen Gemeinschaftstopf, der unter allen teilnehmenden Bremer Lokalen aufgeteilt wird. Zum Start geht das Geld an die Läden Gastfeld, Heart­break Hotel, Lila Eule, Rum Bumper’s, Taubenschlag und Tower Musikclub. Für die sechs Einrichtungen gibt es jeweils rund 800 Flaschen. Ein Sechserträger Keller-Pils mit 0,33-Liter-Flaschen, versehen mit den jeweiligen Club-Etiketten, kostet 20 Euro, die Einzelflasche 3,50 Euro, jeweils inklusive Pfand.

„Die Initiative ist bewusst offen gehalten für weitere Bremer Lieblingslokale“, sagt Kastens. Die Aktion solle so lange laufen, bis die Läden wieder öffnen dürfen. Zu kaufen ist das Lokal-Support-Bier – solange der Vorrat reicht – unter anderem bei folgenden Läden: Union am Brommyplatz , Taubenschlag, Heartbreak, Rum Bumpers, Caesar, Malenchen,Black Pastic und der Flaschenpost im Viertel. Weitere Geschäft sollen dazu kommen, auch über einen Lieferdienst werde nachgedacht. Mehr Infos auch zu den Öffnungszeiten gibt es unter www.brauerei-bremen.de.