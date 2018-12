In unserer Frage des Tages wollen wir von Ihnen wissen, was Sie von der Bremer Gastroszene halten. (Björn Hake)

Die Filiale des Burger- und Grillrestaurants "Loui und Jules" an der Schlachte ist geschlossen. Weil der Pachtvertrag nicht verlängert wird, sehen sich die Betreiber nach einer anderen Location um. Wo und wann in Bremen jedoch die Grillboutique wiedereröffnet werden soll, lassen die Betreiber offen. Das Restaurant an der Schlachte wurde 2011 eröffnet. Das zweite Restaurant Vor dem Steintor 147 ist im Viertel zu finden. Am Standort an der Schlachte wird es aber von 2019 an wieder ein neues gastronomisches Angebot geben: Wie Christian Krause, Direktionsassistent des Hotels Überfluss, auf Nachfrage bestätigte, wird das Hotel, das sich ebenfalls in dem Gebäude befindet, am 1. Februar ein eigenes Restaurant eröffnen. Kulinarisch gehe es zwar auch in die Grillrichtung, es sollen aber ausgefallenere Gerichte auf der Karte stehen, die in Bremen bisher nur selten zu finden seien, so Christian Krause.